Zmagi za Dochertyja in Romo, Mulec deseti

Dirkači na vzdržljivostnem reliju Dakar so danes opravili deseto etapo. Med motociklisti je slavil Južnoafričan Michael Docherty (KTM), slovenski dirkač Toni Mulec je bil deseti. Med avtomobilisti pa je prvo etapno zmago za ekipo Ford v zadnjih desetih letih privozil Španec Nani Roma.

Roma je z uspehom na etapi med Haradom in Šubajto poskrbel za prvo etapno slavje Forda na dakarskih dirkah po leti 2015. Drugi je bil danes Brazilec Lucas Moraes (Toyota), ki je zaostal le 18 sekund, tretji pa Južnoafričan Brian Baragwanath. Rojak slednjega Henk Lategan (Toyota) pa je prevzel skupno vodstvo, doslej vodilni domačin Jazid Al Rajhi je zdaj drugi z 2:27 minute zaostanka. Vodstvo je izgubil zaradi težav v sipinah, kjer je obtičal za dlje časa.

"Za nas je reli zelo naporen vse od začetka. Čakali smo, da bo prišel takšen uspešen dan, imeli smo pravo hitrost, avto pa je močan in zanesljiv," je po etapi dejal Roma, ki ima na Dakarju dve zmagi, leta 2004 med motociklisti in deset let pozneje med avtomobilisti.

Med motociklisti je v seštevku še vedno trdno v vodstvu Avstralec Daniel Sanders (KTM), ki je bil sicer danes 11., takoj za Mulcem. Skupno ima že 16 minut naskoka pred najbližjim zasledovalcem Špancem Tosho Schareino. Etapno zmago si je privozil Docherty pred Portugalcem Ruijem Goncalvesem in Avstrijcem Tobiasom Ebsterjem.

Mulec je etapo končal na repu deseterice z osmimi minutami in 13 sekundami zaostanka, skupno pa je napredoval za eno mesto in je zdaj 14., za vodilnim Sandersom zaostaja tri ure in 23 minut.

