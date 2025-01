Med avtomobilisti vodstvo prevzel domačin, Toni Mulec zadržal 15. mesto

"Za nas je bila to zelo dobra etapa. Lahko sem zadovoljen z rezultatom, opravili smo odlično delo. Zaenkrat smo opravili vse, kar smo načrtovali. Vse nam gre od rok, toda ostali so še trije dnevi, na katere se moramo osredotočiti. Vse je še odprto, je dejal Jazid Al-Rajhi.

Etapo je sicer dobil petkratni zmagovalec relija, Katarec Al-Atijah (Dacia), ki je četrti v skupnem seštevku, za vodilnim zaostaja dobrih 25 minut, še vedno pa verjame v zmago. V cilj je prišel dve minuti in 47 sekund pred Belgijcem Guillaumejem De Meviusom.

Pri motoristih je drugo zaporedno zmago in peto na reliju zabeležil Argentinec Luciano Benavides (Red Bull KTM), medtem ko je njegov moštveni kolega Avstralec Daniel Sanders končal na tretjem mestu in obdržal vodstvo v skupnem seštevku. Drugo mesto je zasedel Francoz Adrien Van Beveren (Honda), zaostal je minuto in 54 sekund.

Sanders je na tretjem mestu zaostal za tri minute in štiri sekunde, v skupnem seštevku pa povečal prednost pred drugouvrščenim Špancem Tosho Schareino (Honda) na 14 minut in 45 sekund.

Toni Mulec (KTM) je tokrat zasedel 23. mesto, zaostal je 26 minut in 49 sekund. V generalni razvrstitvi je 15., za vodilnim zaostaja tri ure, 24 minut in pet sekund. V razredu reli 2 je še naprej peti, vodi Španec Edgar Canet (Red Bull KTM).

