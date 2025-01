Toni Mulec je 11. etapo v Šubajti, v kateri so morali motoristi premagati 152 km hitrostnih preizkušenj, skupno pa 384, končal kot osmi. Za Schareino je zaostal 7:56 minute. Za las se mu je izmaknilo tudi slavje v svoji kategoriji, saj je za Francozom Mathieujem Dovezom zaostal 20 sekund.

"Predzadnja etapa je za mano. Celotna etapa je bila zaradi goste megle, ki ni bila primerna za štart in varen prelet helikopterjev, skrajšana za 150 kilometrov. Na progi so nas pričakale same sipine in, bolj ali manj, sem razen majhne napake v eni sipini, ki me je stala nekaj sekund, super začel z vožnjo. Občutki so odlični. Zelo sem zadovoljen z vožnjo, še posebej zato, ker sipine niso moja najmočnejša točka in se v njih ne znajdem najbolje. To sem poudaril že večkrat, ampak očitno počasi napredujem tudi v sipkem pesku.

Zdaj pa mi je ostal do konca tekmovanja samo še en dan. Čaka nas šestdeset kilometrov skupinskega štarta. Štarta se že zelo veselim in komaj čakam, da se pripeljem do konca ter da se lahko skupaj veselimo odličnega rezultata. Hvala za ves 'support' in lep pozdrav v Slovenijo," je po zaključku današnjega dogajanja povedal presrečni Mulec.