Koroški strelec Matjaž Lepen najboljši Slovenec v Lonatu

Boštjan Maček, nosilec štirih odličij z evropskih prvenstev in dvakratni olimpijec, je dvodnevno posamično tekmo z zadetkom manj končal na 84. mestu. Žan Šfiligoj (114) je zasedel 87., Tomaž Blazinšek (112) 111., Dušan Hojnik (109) pa 129. mesto.

V kvalifikacijskem delu so bili najboljši Britanec Matthew Coward-Holley ter Italijana Mauro De Filippis in Giovanni Pellielo, ki so zadeli po 124 glinastih golobov. V veliki finale so se uvrstili še Italijan Massimo Fabbrizi, Egipčan Abdelaziz Mehelba in Američan Walton Eller (vsi 121).

Na ženski posamični preizkušnji je Jasmina Maček (107) zasedla 58., Tea Topolovec (105) pa 65. mesto.

Jasmina Maček je osvojila 58. mesto. Foto: www.alesfevzer.com

V petih serijah po 25 strelov je najboljši izid dosegla Italijanka Silvana Stanco (121), poleg nje so se v veliki finale uvrstile še Alessandra Perilli iz San Marina, Avstralka Laetisha Scanlan (obe 120), Američanka Rachel Tozier (118), Rusinja Lada Denisova (116) in Indijka Neeru Neeru (115).

V popoldanskih finalnih preizkušnjah je bila v ženski konkurenci najboljša Laetisha Scanlan (45) pred Stanco (43) in Denisovo (34). Na moški tekmi je smetano pobral Pellielo (48), za njim pa sta se uvrstila Coward-Holley (46) in De Filippis (36).

V nedeljo bo na sporedu še mešana ekipna tekma. Slovenske barve bosta zastopali navezi Maček-Maček in Topolovec-Lepen.