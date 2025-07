Denis Bola Ujčič 32. na EP v Franciji

Slovenska strelka Denis Bola Ujčič je na evropskem prvenstvu v malokalibrskem in velikokalibrskem orožju ter puški šibrenici v francoskem Chateaurouxu s 571 krogi osvojila 32. mesto v disciplini pištola 25 metrov.

Šestinpetdesetletna slovenska strelka je bila po sobotnem preciznem delu tekmovanja na 30. mestu, potem ko je zadela 284 krogov, v današnjem hitrostrelnem programu pa je z 287 krogi nazadovala za dve mesti.

Na sobotnem uvodnem dnevu celinskega tekmovanja so na veliko sceno stopili strelke in strelci v disciplini malokalibrska puška trojni položaj 50 metrov. Med slovenskimi predstavniki je najboljšo uvrstitev dosegla trikratna olimpijka Živa Dvoršak, ki je s 581 krogi, od tega 194 v klečečem, 195 v ležečem in 192 v stoječem položaju, zasedla 42. mesto.

Poleg 34-letne Ljubljančanke sta na lanskem olimpijskem strelišču, ki je 200 km južno od Pariza, nastopili še Urška Kuharič in Urška Hrašovec. Prva je s 577 krogi tekmovanj končala na 54., druga pa s krogom več na 59. mestu.

Edini slovenski predstavnik v tej disciplini Robi Markoja je tekmo končal na 51. mestu. Dvainpetdesetletni Prekmurec je skupno zadel 583 krogov. Po nastopu v ležečem (198) in klečečem položaju (197) je bil v samem vrhu, po 188 zadetih krogih v stoječem položaju pa je močno nazadoval po razpredelnici.

V ponedeljek bo na sporedu tekma v disciplini malokalibrska puška leže 50 metrov. Slovenske barve bodo zastopali Rajmond Debevec, Markoja in Kuharič.