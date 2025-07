Strelka Živa Dvoršak 42. na EP v Chateaurouxu

Slovenska strelka Živa Dvoršak je na evropskem prvenstvu v malokalibrskem in velikokalibrskem orožju ter puški šibrenici v francoskem Chateaurouxu osvojila 42. mesto v disciplini malokalibrska puška trojni položaj 50 metrov. Trikratna slovenska olimpijka je zadela 581 krogov, od tega 194 v klečečem, 195 v ležečem in 192 v stoječem položaju.

Poleg 34-letne Ljubljančanke sta na lanskem olimpijskem strelskem prizorišču, ki je okoli 200 km oddaljen od Pariza, danes nastopili še dve slovenski strelki. Urška Kuharič je v konkurenci 68 tekmovalk s 577 krogi (po 193 leže in kleče ter 190 stoje) zasedla 54., Urška Hrašovec pa s 576 krogi (196 leže, 191 kleče in 189 stoje) 59. mesto.

Slovenska ženska reprezentanca je na ekipni tekmi s skupno 1734 krogi zasedla 12. mesto. Zlato so osvojile Nemke (1759), srebro Čehinje (1758), bron pa Švicarke (1755).

Edini slovenski predstavnik v tej disciplini Robi Markoja je tekmo končal na 51. mestu. Dvainpetdesetletni Prekmurec je skupno zadel 583 krogov. Po nastopu v ležečem (198) in klečečem položaju (197) je bil v samem vrhu, po 188 zadetih krogih v stoječem položaju pa je strmoglavil po razpredelnici.

Edina slovenska predstavnica v disciplini pištola 25 m Denis Bola Ujčič je po prvem delu tekmovanja na 30. mestu. Šestinpetdesetletna strelka je v preciznem delu tekmovanja zadela 284 krogov, v nedeljo pa je pred njo še hitrostrelni program.

Rajmonda Debevca nastop na EP še čaka. Foto: Kaja Kodba/STA

Slovenijo na celinskem tekmovanju, ki bo osrednji Franciji na sporedu do 7. avgusta, zastopa skupno 17 tekmovalk in tekmovalcev v članski in mladinski konkurenci. V nadaljevanju bodo nastopili še legendarni Rajmond Debevec ter mladinke Nika Skubic, Hana Strakušek in Eva Vodopivec.

V olimpijskem trapu bosta v ženski članski konkurenci nastopili Jasmina Maček in Tea Topolovec, v moški Boštjan Maček, Tomaž Blazinšek, Dušan Hojnik, Matjaž Lepen in Žan Šfiligoj, v mladinski pa Jan Žniderčič. Slovenija bo imela v trapu tudi dve kombinaciji na mešani ekipni tekmi, prvi par sestavlja naveza Maček-Maček, drugi pa Topolovec-Lepen.