Jasmina in Boštjan Maček peta na mešani ekipni tekmi v Lonatu

Jasmina in Boštjan Maček sta osvojila peto mesto na mešani ekipni tekmi za svetovni pokal v italijanskem Lonatu, potem ko sta skupno zadela 142 letečih tarč. Triinpetdesetletni Boštjan je v treh serijah zadel 72, njegova devet let mlajša sestra Jasmina pa 70 glinastih golobov. Do razstreljevanja za polfinale ju je ločil en zadetek.