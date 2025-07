Pred slovensko strelsko reprezentanco je eden od vrhuncev v letu 2025. Na evropskem prvenstvu na 25, 50 in 300 metrov ter v puški šibrenici bo med 25. julijem in 7. avgustom v francoskem Chateaurouxu v članski in mladinski konkurenci nastopilo 17 slovenskih strelk in strelcev, med njimi bo tudi Rajmond Debevec.

Dvainšestdesetletni nosilec treh odličij na olimpijskih igrah, sedmih na svetovnih ter 29 na evropskih prvenstvih Rajmond Debevec bo nastopil v disciplinah malokalibrska puška 50 metrov leže in velikokalibrska puška 300 metrov leže. A velikanu mednarodnega strelstva, ki je na lanskem evropskem prvenstvu v hrvaškem Osijeku pokazal svojo odličnost in kljub častitljivim letom osvojil odličje zlatega leska v disciplini VK puška 300 m leže, so pred mesecem dni odstranili ledvični kamen.

"Glavni čas za pripravo sem izgubil zaradi operativnega posega, v Francijo odhajam z eno pripravljalno tekmo v velikem in malem kalibru. To je izreden primer, nisem navajen tako nepripravljen oditi na evropsko prvenstvo," je uvodoma za STA dejal Debevec, ki je imel krstni nastop na celinskem prvenstvu davnega leta 1980, ko se velika večina njegovih zdajšnjih reprezentančnih kolegov ali kolegic ni niti rodila.

"Kar koli rečem pred evropskim prvenstvom, bo ugibanje. Ne morem oceniti, kako sem pripravljen. Pred zdravstvenimi težavami sem bil na pripravah v Avstriji, kjer je dobro kazalo. Od tega je že več kot mesec dni in pol, a verjamem, da se bo to poznalo v Chateaurouxu," je dodal "realističen optimist", kot je Debevec sam sebe poimenoval na novinarski konferenci na strelišču v Ljubljani.

Kdo še nastopa na EP?

Na EP bo nastopila Urška Kuharič. Foto: Aleš Fevžer Poleg Debevca bosta v omenjenih disciplinah nastopila še Robert Markoja in Urška Kuharič, slednja na obeh razdaljah tudi v disciplini v trojnem položaju. V disciplini MK puška 50 m trojni položaj bodo nastopili tudi Živa Dvoršak, Urška Hrašovec, Kuharič in Markoja, v mladinski konkurenci pa še Nika Skubic in Hana Strakušek. Slovenske barve v disciplini pištola 25 m bo v članski konkurenci zastopala Denis Bola Ujčič, v mladinski pa Eva Vodopivec.

V olimpijskem trapu bosta v ženski konkurenci nastopili Jasmina Maček in Tea Topolovec, v moški pa Boštjan Maček, Tomaž Blazinšek, Dušan Hojnik, Matjaž Lepen in Žan Šfiligoj ter mladinec Jan Žniderčič. Slovenija bo imela v trapu tudi dve kombinaciji na mešani ekipni tekmi, prvi par sestavlja naveza Maček-Maček, drugi pa Topolovec-Lepen.

Igor Macur je od letošnjega maja tudi predsednik Strelske zveze Slovenije. Foto: Nebojša Tejić/STA

"Z generalko v Lonatu sem in nisem zadovoljen. Reprezentanti so sposobni veliko več, kot so pokazali na nedavni tekmi za svetovni pokal v Italiji. A najbolj pomembno je, da se zavedamo naših napak, gre za detajle, ki jih bomo do odhoda na evropsko prvenstvo skušali odpraviti," je uvodoma dejal selektor reprezentance v trapu Igor Macur, ki je od letošnjega maja tudi predsednik Strelske zveze Slovenije.

"V mešanih parih sta prva aduta Jasmina in Boštjan Maček, na posamični tekmi pa največ pričakujem od Mačka in Lepna. Slednji ima nekaj težav z očesom, predvsem težave mu povzroča jutranja svetloba, a bomo v teh dveh tednih do odhoda na EP skušali odpraviti to pomanjkljivost. Vsi so sposobni poseči do vrhunskih izidov, tudi do odličij," je dodal Macur.