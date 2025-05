Devetinpetdesetletni Macur, tudi slovenski selektor v trapu, je prejel 37, Mateja Šivec dva glasova, medtem ko je tretji kandidat Igor Rakuša na današnji malo manj kot štiri ure dolgi volilni skupščini odstopil od kandidature za prvega moža zveze.

V mandatu med letoma 2025 in 2029 bosta podpredsednika Polona Sladič in dosedanji predsednik Germič, člani predsedstva pa so Lejla Mahmutović, Sandi Rolih, Srečko Hudoklin in Uroš Maučec.

Pred Germičem je SZS v dveh obdobjih vodil Janez Slapar. Najprej med letoma 1992 in 2005, nato še med letoma 2012 in 2021, med letoma 2005 in 2012 pa je bil prvi mož zveze Gorazd Maloič.

Pred njimi so bili na čelu SZS še Stane Semič (1948-1952), Jože Klanjšek (1952-1973), Vlado Mišica (1973-1981), Edvard Progar (1981-1982), Janez Rešek (1982-1986) in Kosta Bizjak (1986-1992).