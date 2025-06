Za slovo od Münchna še 74. mesto strelke Manje Slak

V prvem delu tekmovanja je bila med 126 strelkami najboljša Kitajka Yao Qianxun s 589 krogi, v finalu osmih najboljših strelk iz kvalifikacijskega dela pa Indijka Inder Singh Suruchi z 241,9 kroga.

Štirinajstčlanska slovenska reprezentanca se na svoji prvi letošnji tekmi za svetovni pokal ni izkazala. Potem ko je izpustila uvodni preizkušnji v Južni Ameriki je najboljšo uvrstitev v Münchnu dosegla Urška Kuharič, ki je v disciplini malokalibrska puška trojni položaj 50 metrov zasedla 46. mesto. Živa Dvoršak je bila 57., Klavdija Jerovšek in Hana Strakušek pa se prek eliminacij nista prebili na kvalifikacijsko tekmo.

Eva Vodopivec, Denis Bola Ujčič in Jagoda Koroševič Koser so dvodnevno tekmovanje v disciplini malokalibrska pištola 25 metrov končale v drugi polovici nastopajočih. Vodopivec je zasedla 76., Bola Ujčič 84., Koroševič Koser pa 92. mesto v konkurenci 110 tekmovalk.

Na ženski tekmi z zračno puško na 10 metrov je Dvoršak osvojila 102., Kuharič 109., Sonja Benčina pa 130. mesto v konkurenci 167 strelk. Na moški tekmi v tej disciplini je bil med štirimi Slovenci najboljši Luka Lukić na 80. mestu. Maksimilijan Žarić je zasedel 98., Jure Sočič 104., Nejc Kuhar pa 125. mesto v konkurenci 149 tekmovalcev.

Sašo Stojak je na tekmi z zračno pištolo na 10 metrov zasedel 100. mesto v konkurenci 128 tekmovalcev.

Četrto letošnjo tekmo svetovnega pokala v zračnem in malokalibrskem orožju bo med 7. in 15. septembrom gostil kitajski Ningbo, finale najboljših strelcev pa bo med 4. in 9. decembrom v katarski Dohi. Med tema dvema tekmovanjema bo med 6. in 18. novembrom še svetovno prvenstvo v egiptovskem Kairu.