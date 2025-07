Kaj se bo konec julija in v začetku avgusta dogajalo na Hrvaškem?

Ko se poletje prevesi v svojo najlepšo toplino, se v središču Čakovca začne zgodba, ki je vsako leto drugačna – in hkrati več kot pol stoletja ista. Zgodba o toplini skupnosti, bogastvu običajev, duhovnosti, rokodelstvu, kulinariki in neustavljivi življenjski energiji , ki tako ali drugače odmeva po ulicah . Dobrodošli na Porcijunkulovem 2025 , največjem kulturno-turističnem dogodku severne Hrvaške, ki letos praznuje že 61. izvedbo .

Od 30. julija do 3. avgusta bo Čakovec znova dihal s polnimi pljuči – v ritmih glasbe, ob vonju domače kuhinje, v pestrih barvah ljudskih običajev in pisanih dežnikov, ki letijo nad mestom kot simbol poletja, povezanosti in radosti.

Pod sloganom "vera, tradicija in veselje" bo Porcijunkulovo tudi letos ponudilo bogat mozaik vsebin. Foto: arhiv ponudnika

Festival, ki združuje stoletja in generacije

Porcijunkulovo izvira iz verske tradicije ob prazniku sv. Marije Angelske - Porcijunkule, ki ima močne korenine v frančiškanskem izročilu. A tisto, kar se je začelo kot romanje, je z leti preraslo lokalne okvire v vsesplošno ljudsko praznovanje – preplet preteklosti in sedanjosti, duhovnega in vsakdanjega, krajevnega in svetovljanskega.

Vsako leto Čakovec v tem času obišče desettisoče ljudi raznolikih generacij, ki brišejo meje med sedanjostjo in preteklostjo. Nekateri pridejo po blagoslov, drugi po doživetje – vsi pa odidejo z občutkom, da so bili del nečesa pristnega, toplega in navdihujočega.

Vse mesto zaživi

Na vsakem koraku nekaj diši, igra, vabi, preseneča. Pod sloganom "vera, tradicija in veselje" bo Porcijunkulovo tudi letos razprlo pester mozaik doživetij, ki bodo napolnila mesto z življenjem. Program se razprostira po vsem mestnem jedru.

Vsaka ulica bo zadihala v svojem ritmu – od duhovnih programov, ki pomirijo in povzdignejo dušo, do dišečih kulinaričnih poti, kjer boste okušali najpristnejše okuse Međimurja. Rokodelske delavnice, ulični nastopi, otroške animacije in večerni koncerti pod zvezdami bodo skupaj stkali praznik, kjer se tradicije ne le spoštuje, ampak se jo živi in pleše.

Naj spregovorijo fotografije:

Fotogalerija 1 / 28 / 28

Kombinacija "sejma po starem" in urbane energije

Poseben čar dogodku daje vzdušje – kombinacija "sejma po starem" in urbane energije, vse skupaj z nepogrešljivim nasmehom in gostoljubjem, ki ga je Međimurje vedno znalo postreči.

Vsekakor velja omeniti vizualno podobo starega mestnega jedra, ki jo vsako leto dopolnjujejo značilni festivalski elementi. Med njimi letos izstopajo lebdeče strukture nad glavno ulico – t. i. "jedra", ki so se kot novost prvič pojavila lani. Čeprav bodo pisani dežniki tudi tokrat del prizorišča, bodo umeščeni v manjšem obsegu. Barvita kulisa še vedno pritegne poglede in objektive obiskovalcev, a tisto, kar zares ostane, je vzdušje pod njimi: sproščen smeh, vonj po sladkem pecivu, zven tamburic in pogovor, ki se vleče v poletni večer.

Ne glede na to, ali prihajate prvič ali se z veseljem vračate, vas Porcijunkulovo vsako leto preseneti – vedno znano, a nikoli enako. Foto: arhiv ponudnika

Čar, ki se ga ne naveličaš

Tisto, kar Porcijunkulovo dela res posebnega, ni le program – temveč občutek, ki ga pusti. Mešanica domačnosti, prijaznosti, zgodovine in sodobnega utripa ustvarja praznik, ki presega preprosto obiskovanje dogodkov.

Ne glede na to, ali ste tu prvič ali desetič, Porcijunkulovo vas vsakič znova preseneti, očara in poveže. Je prostor, kjer sejemska razigranost sreča duhovni mir, kjer otroci ustvarjajo, starši okušajo, stari starši se spominjajo in vsi skupaj praznujejo življenje.

Rezervirajte dneve med 30. julijem do 3. avgustom za doživetje, ki presega navaden večerni izhod – obiščite največji dogodek severa Hrvaške in postanite del tradicije, ki živi že več kot pol stoletja. Foto: arhiv ponudnika