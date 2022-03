Po lanskem kaosu najhitrejša ulična steza bolj varna, a še hitrejša

Dirka zmešnjav. Tako smo jo poimenovali decembra. Premierna VN Savdske Arabije je imela trčenja, rdeče zastave, tri štarte, kazni in 103. zmago Lewisa Hamilton (Mercedes), s katero se je pred finalom sezone izenačil z Maxom Verstappnom (Red Bull). Lani predzadnja dirka prvenstva je letos že druga dirka. Najhitrejše ulično dirkališče bi bilo lahko še hitrejše (lani povprečna hitrost najhitrejšega kvalifikacijskega kroga 253 kilometrov na uro). A so novi dirkalniki za zdaj še nekoliko počasnejši od starih. Zaradi varnosti so dirkališče nekoliko spremenili. Zadnji zavoj so razširili, zato bo dopuščal večje hitrosti. V zavojih dva, tri, 14 in 21 pa so zaščitne ograde pomaknili nazaj, da bo proga bolje pregledna in tako bolj varna.

Spored VN Savdske Arabije



Petek

15.00 1. trening

18.00 2. trening



Sobota

15.00 3. trening

18.00 kvalifikacije



Nedelja

19.00 dirka

Leclerc in Sainz dan pred začetkom dirkanje v Džidi. Seveda sta po dvojni zmagi v Bahrajnu v središču pozornosti. Foto: Guliver Image Ne le zaradi adrenalinske proge, VN Savdske Arabije bo ta konec tedna še dodatno zanimiva, saj sledi le nekaj dni za dramatično VN Bahrajna, ki je odprla več vprašanj, kot pa dala odgovorov o dirkalnikih nove generacije in razmerju moči. Bo Ferrari, ki je zmagal prvič po 45 dirkah, tudi na povsem drugačnem dirkališču številka ena? Je Red Bull po blamaži v zadnjih krogih odpravil težave s črpalko za gorivo? Lahko Mercedes le v nekaj dneh nadoknadi vsaj del zaostanka za prvima dvema ekipama? Sta Haas in Alfa Romeo res tako dobra, da je bil Mick Schumacher z 11. mestom silno razočaran? Je McLaren res zdrsnil na samo začelje?

Lanski rezultati VN Savdske Arabije:



1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Valtteri Bottas (Mercedes)

4. Esteban Ocon (Alpine)

5. Daniel Ricciardo (McLaren)

6. Pierre Gasly (Alpha Tauri)

Red Bull odkril in odpravil napako

Lewis Hamilton je v Savdsko Arabijo prišel sila eleganten. Foto: Guliver Image Siva eminenca ekipe Red Bull Helmut Marko napoveduje, da se bodo ta konec tedna znova borili za zmago. Odkrili so vzrok za okvaro na obeh dirkalnikih v Bahrajnu. "Enostavno povedano je okvaro povzročil vakuum v motor." Marko je zanikal, da je do težave prišlo zaradi premalo goriva v dirkalnikih. "Ne da bi šel v podrobnosti o količini, lahko rečem, da je bilo v rezervoarjih še dovolj goriva."

Vodja ekipe Red Bull Christian Horner pa je ob prihodu v Džido podal zanimivo izjavo na temo Mercedesovih težav. Že laikom je bilo na prvi pogled jasno, kako srebrna puščica poskakuje na ravninah in je težko vozna ter zato vsaj pol sekunde na krog počasnejša od Ferrarija in Red Bulla. A Horner osemkratnih zaporednih konstruktorskih prvakov ne bo kar tako odpisal iz boja za zmage in naslov prvaka. "Na treh, štirih dirkah bomo videli pravo sliko razmerja moči. Nov pravilnik vsi še spoznavamo in zato bo razvoj dirkalnikov zelo hiter. Ekipa, kakršna je Mercedes, se bo zelo hitro pobrala."

Skupni seštevek pred drugo dirko sezone:



1. Charles Leclerc (Ferrari) 26

2. Carlos Sainz (Ferrari) 18

3. Lewis Hamilton (Mercedes) 15

4. George Russell (Mercedes) 12

5. Kevin Magnussen (Haas) 10

6. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 8



1. Ferrari 44

2. Mercedes 27

3. Haas 10

4. Alfa Romeo 9

5. Alpine 8

6. Alpha Tauri 4

Dirkači v Savdski Arabiji pod dodatnim pritiskom

Magnussen je bil s petim mestom največje presenečenje uvodne dirke sezone. Foto: Guliver Image Za prav vse ekipe bo dirka v Savdski Arabiji težja od tiste v Bahrajnu tudi zato, ker so v Sahirju pred dirko opravili testiranja, ta konec tedna pa ne vedo, kakšna bo obramba pnevmatik. Postankov v boksih bo letos očitno več. V Bahrajnu so menjali pnevmatike dvakrat, nekateri celo trikrat, potem ko so jih v minulih sezonah na večini dirkališč enkrat, največ dvakrat. "Če bom samo en set pnevmatik prehitro uničil, bo to terjalo velik davek na končno uvrstitev. Tokrat bo pritisk na dirkačih mnogo večji. A se bomo s tem že spoprijeli," je dejal Kevin Magnussen (Haas), ki bo po izvrstnem petem mestu v Bahrajnu že tako ali tako pod drobnogledom. Še pred desetimi dnevi sploh ni vedel, da bo letos dirkal v formuli 1. Je namreč zamenjava za odpuščenega Rusa Nikito Mazepina.