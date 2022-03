Na uvodni dirki formule 1 v Bahrajnu 44 točk za Ferrari in niti ene za Red Bull. Še pet krogov pred ciljem se je zdelo, da jih bodo zadnji dobili vsaj 33. "Brutalen razplet dirke," je dejal Christian Horner. Razlog za odstop Maxa Verstappna in Sergia Pereza pa napaka na sistemu za dovajanje goriva v motor.

Veliko olajšanje za Ferrari

Pozitivna zgodba uvodne dirke je prva Ferrarijeva zmaga po 45 dirkah, kar je bil drugi najdaljši niz poskočnega konjiča brez zmage v zgodovini (59 dirk v obdobju 1990–1994). V Singapurju 2019 je Ferrari tudi nazadnje dosegel dvojno zmago (Sebastian Vettel prvi, Charles Leclerc drugi). Leclerc je za zmago v neposrednem dvoboju, ki nas je dvignil na noge, odbil tudi napade prvaka Maxa Verstappna (Red Bull). "Po prvem postanku je bil Max tik za mano. Poskušal sem prej zavirati v prvem zavoju, da bi ga s sistemom DRS prehitel nazaj. In to je delovalo v vseh treh napadih. Bil sem zelo vesel. Ko pa sem si pridirkal nekaj prednosti, sem lahko nadzoroval dirko," je po svoji tretji zmagi na 81 dirkah formule 1 povedal Monačan.

S polnim izkupičkom 26 točk (odpeljal je tudi najhitrejši krog na dirki) sploh prvič v karieri vodi v skupnem seštevku. V zadnjih petih sezonah je sicer zmagovalec uvodne dirke na koncu prvenstva vselej končal na drugem mestu.

Leclerc ni imel na dirki nobenih težav, obenem je ubranil vse napade Verstappna. Foto: Guliver Image V prvi šesterici so bili kar štirje vozniki (tri ekipe), ki uporabljajo Ferrarijeve motorje. Dokaz, da je Ferrari res nadoknadil manko v moči pogonskega sklopa v primerjavi z Mercedesom in Red Bullom (Hondo). "Razplet dirke je veliko olajšanje," je priznal vodja Ferrarija Mattia Binotto, potem ko so pretekli dve sezoni končali na šestem oziroma tretjem mestu v konstruktorskem seštevku. "Pričakoval sem, da bo Red Bull nekoliko hitrejši od nas. Bili so močni, a so imeli morda nekaj težav z zavornim sistemom. Za nas je to velika spodbuda." Ferrari se je vrnil, zares se je vrnil, si lahko izposodimo besede Carlosa Sainza po dirki. Ima povsem prav. A evforije ne sme biti, poudarja Binotto. "Vsi smo pod velikim pritiskom. Prepričan sem, da bo tudi Mercedes kmalu spet zelo močan. Nova dirka je že prihodnji konec tedna in to na dirkališču s povsem drugačnimi značilnostmi. Prepričan sem, da nas čaka nov lep obračun." Prvenstvo se nadaljuje z VN Savdske Arabije.

Carlos Sainz ml. je z drugim mestom izenačil svoj najboljši dosežek kariere. Enako velja za Georgea Russlla (Mercedes) na četrtem mestu. Lewis Hamilton je bil tretji, tako so aktualni konstruktorski prvaki glede na skromno formo izvlekli več od pričakovanj. Kevin Magnussen je ekipi Haas s petim mestom pridirkal šele peto uvrstitev med najboljših pet, in to potem ko lani niso osvojili niti točke. Zadovoljstvo tudi za Alfo Romeo, ki je točke osvojila z obema dirkačema, Kitajec Džov Guanju na svojem debiju. Izid kariere v formuli 1 je z 11. mestom dosegel tudi Mick Schumacher (Haas).

Nočna mora za Red Bull

Verstappen je na prvi dirki s številko 1 na dirkalniku tri kroge pred ciljem parkiral v garaži. Foto: Guliver Image

Negativna zgodba VN Bahrajna pa – ne Mercedes, kot smo vsi pričakovali – Red Bull. Prvič po Avstraliji 2020 se jim je zgodilo, da niti en rdeči bik ni prišel v cilj. Pa sta bila Verstappen in Sergio Perez še pet krogov pred ciljem na drugem oziroma četrtem mestu. Pri obeh je bil razlog za odstop enak: napaka na dovajanju goriva v motor. "Nismo bili tako hitri, kot sem pričakoval po petkovih treningih," je o izgubljeni bitki z Leclercom povedal Verstappen. O odstopu pa: "Kot da gorivo ni več dotakalo v motor. Vse je odpovedalo. Lahko sem samo zapeljal v bokse." Perezu ni uspelo niti to. V prvem zavoju zadnjega kroga se je zavrtel in obstal. "Da sva odstopila oba, je zelo veliko razočaranje," je poklapano v paddocku razlagal svetovni prvak. "Izgubili smo ogromno točk v boju za naslov prvaka. Prvenstva so lahko zelo izenačena, včasih do zadnje dirke, in to so zelo pomembne izgubljene točke." Po lanski sezoni Verstappen to dobro ve.

Brutalno, pravi Christian Horner. Foto: Guliver Image "Sam se niti ne spomnim, kdaj se nam je to nazadnje zgodilo. To je največja nočna mora. To je zelo veliko razočaranje," je kot vselej zelo iskreno razlagal vodja Red Bullove ekipe Christian Horner. "Brutalen razplet dirke. Zdelo se je, da bomo osvojili lepo število točk, pa so kar naenkrat vse izparele."

Red Bull uporablja Hondin motor, a japonski koncern se je po lanski sezoni umaknil iz formule 1 in zdaj sami razvijajo pogonski sklop. Odstopil je tudi Pierre Gasly s sestrskim Alpha Taurijem (z istim motorjem). "Sistem za dovod goriva moramo razstaviti in ga preučiti. Goriva smo imeli dovolj, zato je frustracij še več. Napako moramo odpraviti, da bomo lahko prihodnji konec tedna vrnili udarec." Dirk je še veliko, dirkalnik je v osnovi zelo konkurenčen, tako da Horner vendarle ni zaskrbljen.