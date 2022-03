Prva dirka sezone in čudež odpisanih

Honda je bila v sezoni 2008 povsem nekonkurenčna. Osvojili so le 14 točk in končali na predzadnjem mestu. Foto: Reuters Prvo desetletje tega tisočletja je v prvenstvu formule 1 zaznamoval dvoboj Ferrarija in McLarna. Vmes se je za krajši čas vmešal še Renault s Fernandom Alonsom. Michael Schumacher je s Ferrarijem sedmič postal prvak, Lewis Hamilton je z McLarnom osvojil svoj prvi naslov. Honda je bila kljub velikemu finančnemu vložku v ozadju. Leta 2006 je japonski koncern prevzel ekipo BAR in prvič po 60-ih tekmoval kot tovarniška ekipa, ne le kot dobavitelj motorjev. A že po tretji sezoni (2008), ko sta Jenson Button in Rubens Barrichello zbrala le 14 točk in so osvojili deveto mesto v konstruktorskem seštevku, so Japonci vrgli puško v koruzo. V času svetovne gospodarske krize niso več želeli vlagati po 300 milijonov dolarjev na leto in plačevati več kot 700 zaposlenih v tovarni v angleškem Brackleyju.

Tri tedne pred prvo dirko Brawn za funt odkupil ekipo

Ross Brawn je gotovo vedel, kako dober dirkalnik je zrisal za sezono 2009. Foto: Reuters Ekipa z bogato dirkaško zgodovino je bila tako sredi zime 2008/2009 pred neslavnim razpustom. Od konca 60-ih let smo jo poznali kot Tyrrell, leta 1998 jo je kupil BAT, nato Honda. Iskanje kupca in novega lastnika je bilo neuspešno. Šestega marca pa je odjeknila vest, da so Japonci za en funt ekipo prodali Rossu Brawnu. Nekdanji inženir šampionskih dirkalnikov Benetton in Ferrari, eden najzaslužnejših za Schumacherjeve naslove prvaka, je prišel v Hondo leto prej kot tehnični direktor. Očitno je vedel, da je ekipo vredno rešiti. Ker so bili v sezoni 2008 nekonkurenčni, je že poleti začel načrtovati dirkalnik po novih pravilih za prvenstvo 2009. Ko je imel še Hondine milijone. Ekipo je preimenoval v Brawn. Po nižji ceni je dobil Mercedesove motorje. Ob nižji plači sta sedež obdržala Barrichello in Button. Slednji bi od Honde lahko dobil 32 milijonov evrov odpravnine, a se je odločil, da vztraja z Brawnom in privolil v 70 odstotkov nižji zaslužek.

Nižje in širše prednje krilce, višje in ožje zadnje, sistem KERS, po enajstih letih vrnitev pnevmatik brez profila. To je nekaj najpomembnejših sprememb na dirkalnikih za sezono 2009. Za ključnega se je izkazal zadnji dvojni difuzor. Inovacija, ki so si jo zamislili pri ekipah Brawn, Williams in Toyota. Preostale ekipe so protestirale, FIA je protest zavrnila. Brawnova ekipa se je pojavila šele na zadnjih testiranjih, a bila tretji in četrti dan najhitrejša. Aktualni prvak Hamilton je imel z McLarnom sekundo in pol zaostanka.

Po dveh sezonah trpljenja dvojna zmaga v Melbournu

Brawn je bil v prvi polovici najhitrejši dirkalnik. Button je zmagal šestkrat. Foto: Reuters

Konec marca se je prvenstvo po dolgoletni tradiciji začelo z VN Avstralije. To je bila Buttonova 154. dirka v formuli 1. Veljal je za velik talent, a tega pri ekipah BAR Honda in Honda ni mogel unovčiti. Imel je le eno zmago iz sezone 2006 in tretje mesto v skupnem seštevku dve leti prej. Nato pa v Melbournu z Brawnom popolna premoč. Čudež, kakršnega v formuli 1 že dolgo ni bilo in ga najbrž še dolgo ne bo. Nekaj mesecev prej druga najslabša ekipa je postala najboljša! Kvalifikacije je dobil tri desetinke pred Barrichellom in šest pred Sebastianom Vettlom (Red Bull). Branilec naslova Hamilton je v prvem delu kvalifikacij zaostal debelo sekundo in štartal s 15. mesta. Button je vodil od štarta do cilja in brez prave konkurence pri 27-ih letih prišel do svoje druge zmage v kraljici avtomotošporta. Kljub slabemu štartu je z drugim mestom Brawnov uspeh dopolnil Barrichello. Ekipa je na papirju veljala za novo in uradno se tako šteje, da se je prvič po 1954 zgodilo, da je nov konstruktor zmagal na svoji prvi veliki nagradi.

Dvojna zmaga. Foto: Reuters "Zadnji dve sezoni sta bili zelo težki. Krvavo sem garal, da bi prišel do sem. To je neverjeten, zelo čustven dan," je po zmagi v Melbournu v solzah razlagal Button. S Hondo je v preteklih dveh letih skupaj zbral devet točk, z Brawnom že na prvi dirki deset. V zdaj šampionskem dirkalniku je prvič sedel le tri tedne prej. "Za vsemi nami so travmatični zadnji meseci. Ne morem opisati, kako težko je bilo. Zato velika hvala vsem v ekipi. To je pravljični zaključek naše prve dirke. Borili se bomo, da bo dirkalnik ostal tako konkurenčen." Button je na naslednjih šestih dirkah še petkrat zmagal. Unovčil je inovativno zasnovan dirkalnik. A bogatejše ekipe, predvsem Red Bull in McLaren, so v teku sezone svoje dirkalnike izboljševale, Brawn je ob zelo omejenem proračunu stagniral. Čeprav Button ni več zmagal, Vettel pa je ob koncu sezone dobil dve dirki, je bila Britančeva prednost iz prve polovice sezone tolikšna, da je z 11 točkami prednosti postal svetovni prvak. Prvič in zadnjič. Barrichello je dobil dve dirki in Brawn je osvojil tudi konstruktorsko prvenstvo.

Osvojili so dvojno krono: Brawn je bil konstruktorski prvak, Button prvak med vozniki. Foto: Reuters

Brawn ekipo prodal Mercedesu, Button odšel k McLarnu

Jasno je bilo, da v dobi večstomilijonskih proračunov Ross Brawn brez vlagatelja ne bo mogel preživeti. Pogovori z milijarderjem Richardom Bransonom so propadli. Zmage so konec leta v nakup prepričali njihovega motornega dobavitelja. Koncern Mercedes je kupil 75-odstotni delež ekipe. Brawn je ostal vodja ekipe do leta 2013. Prvak Button je podpisal za McLaren. Od sezone 2010 torej ekipo iz Brackleyja poznamo kot tovarniško ekipo Mercedes, ki je tako od spremembe tehničnega pravilnika iz sezone 2009 skupaj z Red Bullom krojila vrh v prvenstvu vse do lani. Odgovor, ali tudi letošnje tehnične spremembe, ki so še večje, prinašajo tako drastično spremembo v razmerju moči, pa dobimo že to nedeljo, na uvodni dirki, ki zadnja leta ni več v Avstraliji, temveč v Bahrajnu.