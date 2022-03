Sezona novosti, še bolj atraktivnega dirkanja, tudi novega razmerja moči?

Hamilton dobiva pravega ekipnega tekmeca. To je njegov rojak Russell. Foto: Reuters Spremembe v pravilniku sta nekdanja inženirja ekip formule 1 Ross Brawn in Pat Symonds, ki zdaj delata za krovno organizacijo tekmovanja Mednarodno avtomobilistično zvezo (Fia), spisala v želji, da bi bile razlike med ekipami čim manjše (zgornja meja v porabi denarja je 140 milijonov ameriških dolarjev, a vanj niso vključene plače in marketinški izdatki) in da bi bila lažja vožnja v zavetrju in s tem lažja in številčnejša prehitevanja. Nekaj lepih dvobojev s prehitevanji smo na testiranjih že videli. Bojazen je torej le, da bi katera od ekip odskočila s svojo hitrostjo. Že na prvi pogled so namreč razlike v dizajnu (še posebej stranic dirkalnikov) precejšnje.

Največje spremembe so na področju aerodinamike dirkalnikov, ki so bile sprva načrtovane že za leto 2021, a so zaradi epidemije uveljavitev novega pravilnika prestavili za leto dni. Haas je denimo žrtvoval sezono 2021 in najdlje delal na razvoju dirkalnika po novem pravilniku. Mercedes na drugi strani se je do zadnje dirke minule sezone boril za obe lovoriki in imel morda tudi zato na zadnjih testiranjih s stabilnostjo zelo revolucionarno oblikovanega novega dirkalnika kar nekaj težav. Testiranja prave slike razmerja moči sicer ne razkrijejo, a zdi se, da sta Red Bull in Ferrari korak pred tekmeci. Alpine, Alfa Romeo, Haas, McLaren, tudi Williams so imeli težave z vzdržljivostjo.

Hamilton bo dirkal za osmi naslov. Novi Mercedes je na testiranjih na ravninah kar nekoliko poskakoval. Foto: Reuters

Največja sprememba v pravilih v 40-ih letih

Zadnja večja sprememba v pravilniku je bila leta 2009, tako velike kot letos pa ni bilo že od leta 1983. Enak je pravzaprav ostal le volan. Nižji je nos dirkalnika, sprednje krilce je širše in bolj poenostavljeno. Večje je tudi zadnje krilce, na katerem ostaja premična loputa za sistem DRS. Drugačna je aerodinamika podvozja in stranskega dela dirkalnika, kjer so razlike med dirkalniki ekip največje. V pretekli sezoni so dirkalniki v vožnji v zavetrju izgubljali kar 43 odstotkov podtlaka, zdaj naj bi bila izguba največ 15-odstotna. Dirkalniki so tudi težji. Minimalno težo so s 752 kilogramov dvignili na 795 kilogramov. Velika sprememba so tudi nove pnevmatike. Niso več 13-palčne, temveč 18-palčne. Dirkači se morajo tako navaditi tudi na drugačen in nekoliko slabši pogled iz dirkalnika.

Finally, the overarching changes of our 2022 car ✨



We can’t wait to see these beauties on track come the #BahrainGP 🤩#F1 pic.twitter.com/k0GSJecIqi — Formula 1 (@F1) March 16, 2022

Koledar dirk:



20. marec - VN Bahrajna (Sahir)

27. marec - VN Savdske Arabije (Džeda)

10. april - VN Avstralije (Melbourne)

24. april - VN Emilije Romanje (Imola)

8. maj - VN Miamija (Miami)

22. maj - VN Španije (Barcelona)

29. maj - VN Monaka (Monte Carlo)

12. junij - VN Azerbajdžana (Baku)

19. junij - VN Kanade (Montreal)

3. julij - VN Velike Britanije (Silverstone)

10. julij - VN Avstrije (Spielberg)

24. julij - VN Francije (Le Castellet)

31. julij - VN Madžarske (Budimpešta)

28. avgust - VN Belgije (Spa-Francorchamps)

4. september - VN Nizozemske (Zandvoort)

11. september - VN Italije (Monza)

2. oktober - VN Singapurja (Singapur)

9. oktober - VN Japonske (Suzuka)

23. oktober - VN ZDA (Austin)

30. oktober - VN Mehike (Ciudad de Mexico)

13. november - VN Brazilije (Sao Paulo)

20. november - VN Abu Dabija (Abu Dabi)

McLaren je imel na testiranjih težave z zavorami. Minuli teden je dirkal samo Norris, saj je bil Ricciardo zaradi pozitivnega testa na koronavirus v samoizolaciji. Foto: Reuters Minuli dve sezoni je koledar dirk krojila pandemija, letošnji je postavljen po starem. Vračajo se Avstralija, Kanada, Japonska in Singapur. Zaradi potovalnih omejitev manjka le še Kitajska. Portugalska in Turčija sta bili lani na sporedu le kot menjavi zaradi covid-19, prav tako Katar, ki pa na koledar prihaja s sezono 2023. Edina novost je druga dirka v Miamiju v ZDA, in sicer 8. maja. Sezona bi morala biti s 23 dirkami rekordno dolga, a so izključili Rusijo. Menjava za zdaj ni načrtovana.

Na dirkah v Imoli, Spielbergu in Sao Paulu bodo izvedli kvalifikacije že v petek, v soboto pa bo na sporedu šprinterska dirka, ki bo določila startna mesta za nedeljsko dirko. Na šprinterski dirki bodo podelili točke prvim osmim (od osem do ene točke).

Ekipe in vozniki:



Alfa Romeo Ferrari: Guanju Džov in Valtteri Bottas

Alpha Tauri Red Bull: Pierre Gasly in Juki Cunoda

Alpine Renault: Fernando Alonso in Esteban Ocon

Aston Martin Mercedes: Sebastian Vettel in Lance Stroll

Ferrari: Charles Leclerc in Carlos Sainz

Haas Ferrari: Kevin Magnussen in Mick Schumacher

McLaren Mercedes: Daniel Ricciardo in Lando Norris

Mercedes: Lewis Hamilton in George Russell

Red Bull: Max Verstappen in Sergio Perez

Williams Mercedes: Nicholas Latifi in Alexander Albon

Alpine bo na prvih dveh dirkah nastopal z rožnatim dirkalnikom. Alonso bo med sezono dopolnil 41 let. Foto: Reuters Manj sprememb je v ekipah. Red Bull in Alpha Tauri odslej uporabljata lastni pogonski sklop. Gre za predelavo Hondinih motorjev, saj se je japonski koncern znova umaknil iz formule 1. Haas je pred sezono zaradi ruske invazije na Ukrajino izgubil glavnega pokrovitelja iz Rusije in ruskega voznika Nikito Mazepina. Vprašanje je torej, kako bodo finančno pokrili leto. Namesto Mazepina se v njihov dirkalnik po letu dni vrača Kevin Magnussen. Povratnik je tudi Alexander Albon, nekdanji varovanec Red Bulla bo dirkal za ekipo Williams. George Russell je namreč prestopil h konstruktorskim prvakom Mercedesu. Valtteri Bottas je zdaj prvo ime Alfe Romeo, ki ima po upokojitvi Kimija Räikkönena novega tudi drugega dirkača. To je edini novinec letos Guanju Džov. Prvi Kitajec v formuli 1 je bil tretji v minuli sezoni formule 2 in prvak v azijskem prvenstvu formule 3.

Edini novinec v letošnji sezono bo prvi Kitajec v formuli 1 – Guanju Džov. Dirka za Alfo Romeo. Foto: Reuters

Zamenjava direktorja dirk Masija

Omejili so komunikacijo šefov ekip z direktorjem dirke. Foto: Reuters Pomembna kadrovska sprememba pa se je zgodila v vodstvu tekmovanja. Kot posledica mejnih odločitev na zadnji dirki v Abu Dabiju, ki so naslov prvaka prinesle Maxu Verstappnu in ga s tem vzele Lewisu Hamiltonu, je Fia zamenjala direktorja dirk Michaela Masija. To vlogo bosta zdaj izmenično opravljala Niels Wittich in Eduardo Freitas. Prvi je delal v nemškem prvenstvu DTM, drugi pa v svetovnem vzdržljivostnem prvenstvu. Njun nadzornik bo Herbie Blash, nekdanji pomočnik dolgoletnega direktorja dirk Charlieja Whitinga. Fia je postavila tudi nov video nadzorni sistem po vzoru nogometnega VAR-a, s katerim naj bi lažje preučevali sporne situacije na dirkah. Omejili so komunikacijo med vodji ekip in direktorjem dirke, da ne bi več prihajalo do pritiskov, kakršne so vršili Christian Horner in kolegi. V prenosih dirk ne bodo več objavljali radijskih pogovorov ekip z direktorjem dirke.