Nov pravilnik o aerodinamiki in zato povsem novi dirkalniki, le šest testnih dni ... Novosti so ekipe preizkušale še zadnji dan in zato pred začetkom nove sezone, nove dobe formule 1, vsi bežijo od vloge favorita. Rezultati testiranj nimajo velike vrednosti, a vseeno zdi, da sta Red Bull in Ferrari korak pred Mercedesom in dva pred preostalimi sedmimi ekipami. Prva dirka bo že to nedeljo, prvi trening v Bahrajnu pa v petek.

"Jasen favorit je Red Bull"

Nekdanji dirkač, zdaj pa analitik na Sky Sports, Martin Brundle je po zadnjem dnevu testiranj na temo favorita povedal tole: "Ne dvomim, da je Red Bull z zadnjim aerodinamičnim paketom naredil velikanski korak naprej. Imajo tako hitrost za kvalifikacije kot hitrost s polnim rezervoarjem goriva za dirko. Ves dan so se smejali. Z novimi deli je bil njihov dirkalnik kar naenkrat mnogo hitrejši."

Hamilton: Ta hip nimamo dirkalnika za zmage

George Russell je v Mercedesu zamenjal Valtterija Bottasa. Foto: Reuters "Mislim, da ta hip nimamo dirkalnika za zmage," je dejal sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton (Mercedes). Tekmeci so v minulem tednu konstruktorskim prvakom očitali, da skrivajo realno hitrost svojega dirkalnika. Nekoliko zaskrbljeni Hamilton pa pravi, da se bo v ponedeljek zvečer znova slišal z inženirji. "Res upam, da so našli nekaj trikov, načinov, kako nekaj več iztisniti iz dirkalnika." Predvsem na ravninah so imeli že na prvi pogled vidne težave s stabilnostjo svojega dirkalnika. "Res zelo poskakuje. A udobnost v dirkalniku me ne skrbi toliko kot me hitrost. Zdi se, da smo korak za našimi tekmeci," pa je pripovedoval Hamiltonov novi ekipni kolega George Russell. "Do prve dirke nas čaka veliko dela. Red Bull in Ferrari, tako se zdi, sta korak pred nami."

In za koga meni Hamilton, da je trenutno najhitrejši? "Veliko dirkalnikov je videti zelo hitrih. Alfa Romeo se zdi hitra. Valtteri je bil videti zelo hiter." Torej njegov nekdanji ekipni kolega Valtteri Bottas. "Jasno, da je tudi Red Bull videti zelo hiter. Pa Ferrari. Ampak mi imamo najboljšo ekipo. Brez dvoma." In zato Britanec verjame, da bodo za zmage konkurenčni ali na prvih dirkah ali kasneje.

Binotto: Mislim, da ne bomo zmagovali

Charles Leclerc na testiranjih v Bahrajnu, kjer bo konec tedna prva dirka sezone. Foto: Reuters

Ferrari, ki je bil predlani samo šesti v ekipnem seštevku, lani pa tretji, ima po mnenju številnih, ki so od blizu spremljali testiranja v Bahrajnu, letos lepo priložnost, da se vrne na sam vrh. "Sam ne morem ocenjevati drugih. Lahko pa sodi sebe in mislim, da ne bomo zmagovali. Menim, da imata Red Bull in Mercedes zelo močan in hiter dirkalnik. Tudi kot ekipa so oboji zelo močni," pa pripoveduje vodja Ferrarija Mattia Binotto. "Red Bull je še zadnji dan testiranj na dirkalnik namestil nadgradnje in s tem pokazal, kako dobri so v razvoju. In to je v dneh do prve dirke ključno. Mogoče se bo tudi Mercedes še izboljšal. Upam, da se bomo lahko kosali z njimi." Za razliko od drugih ekip, ki so v minulih sezonah zasedale mesta v zlati sredini (McLaren, Alpine), Ferrari na testiranjih ni imel nikakršnih tehničnih težav in je lahko začrtano delo opravil v celoti.

Verstappen: Testiranja je imel zelo dobra Ferrari

Max Verstappen Foto: Reuters Aktualni svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull) podobno kot Carlos Sainz (Ferrari) ne verjame besedam iz Mercedesovega tabora, da ne bodo konkurenčni za zmage. Nizozemec ima za svojega prvega tekmeca na uvodnih dirkah ekipo Ferrari, češ da je bil "poskočni konjič" na testiranjih konstantno zelo hiter. "To kaže, da imajo najbolj stabilen dirkalnik ta hip. Imeli so zelo malo težav. Kdo bo najhitrejši, bomo videli že konec tedna, a Ferrari je imel testiranja zelo dobra. Zadnji dve sezoni zanj nista bili najboljši, zato je lahko prej kot nekaj drugih ekip začel delo na novem dirkalniku. Jasno je, da je prej kot mi začel z razvojem dirkalnika za sezono 2022. A najbolj pomembno bo to, kdo bo uspešno razvijal dirkalnik med sezono."