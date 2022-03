Teden pred prvo dirko pozitiven na koronavirus

Razlog za slabo počutje Daniela Ricciarda, zaradi katerega je izpustil prva dva dneva testiranj v Bahrajnu, je zdaj znan. Že v sredo je bil pozitiven na PCR-testiranju na koronavirus. Voznik McLarna je v samoizolaciji in bo tako manjkal tudi na sobotni zadnji dan testiranj. "Po bahrajnskih pravilih bo smel iz izolacije še pred dirko naslednji konec tedna. Daniel se že počuti bolje. Želimo mu čim hitrejše okrevanje," je ekipa McLaren zapisala v uradnem sporočilu za javnost.

Better this week than next…

Unfortunate to miss the test, but I’m starting to feel better. I’ll stay isolated and just focus on next weekend.

Big thanks to Lando & McLaren for the heavy lifting, I owe you some beers (milk for Lando).

Appreciate the well wishes from everyone.