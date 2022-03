Mercedesov dirkalnik dviga obrvi, sledi pritožba tekmecev?

Testiranja dirkalnikov formule 1 pred novo sezono se nadaljujejo v Bahrajnu. Prvi dan je najhitrejši krog odpeljal Pierre Gasly (Alpha Tauri). Kar 137 krogov je odpeljal Sergio Perez (Red Bull) in postavil 10. čas. Ker vsaka ekipa na testiranjih opravlja svoj program, z različnimi količinami gorica v dirkalniku, dnevni rezultati realnega stanja razmerja moči še ne prikazujejo. Lewis Hamilton (Mercedes) je denimo na 11. mestu zaostal skoraj dve sekundi in pol. Videli smo tudi že nekaj poizkusov dirkanja oziroma prehitevanja, saj naj bi nov aerodinamični pravilnik omogočal lažjo vožnjo v zavetrju in s tem napade za prehitevanja.

Testiranje v Bahrajnu, 1. dan:



1. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 1:33,902 (102 kroga)

2. Carlos Sainz (Ferrari) +0,457 (52 krogov)

3. Charles Leclerc (Ferrari) +0,629 (64 krogov)

4. Lance Stroll (Aston Martin) +0,834 (50 krogov)

5. Alexander Albon (Williams) +1,168 (104 krogi)

6. Lando Norris (McLaren) +1,454 (49 krogov)

Lance Stroll and Fernando Alonso showcase the first bit of racing action for the season! 🤩🥊#F1Testing #F1 pic.twitter.com/ermyLLpxuo — Formula 1 (@F1) March 10, 2022

Za primerjavo je to fotografija Lewisa Hamiltona z Mercedesom izpred dveh tednov, ko so še imeli klasični dizajn stranic dirkalnika. Foto: Reuters Prav Mercedes je v Bahrajnu dvignil največ obrvi. Na stezi se je pojavil z že na prvi pogled zelo drugačnim dirkalnikom kot pred dvema tednoma na testiranjih v Barceloni. Takrat so se še šli skrivalnice, zdaj so pokazali radikalno zasnovo stranskega dela dirkalnika. Stranice so mnogo ožje kot na tekmečevih dirkalnikih, samo v zgornjem delu za potrebno širino skrbi posebno krilce, na katerem je nameščeno vzvratno ogledalo. Vodja ekipe Toto Wolff je dejal, da je vse v skladu z novim tehničnim pravilnikom in so na svoj novi dizajn zelo ponosni. V paddocku so se sicer objavili dvomi v legalnost. "Ko pokažeš kakšno inovacijo, je jasno, da se sprožijo polemike. To smo tudi pričakovali. Bili smo v navezi s Fio in mislim, da bo vse v redu," je dejal Wolff.

Last year's top three teams have such unique designs in 2022! 🔀#F1Testing #F1 pic.twitter.com/ysGBCmprup — Formula 1 (@F1) March 10, 2022

McLaren ima težave z zavorami

Daniel Ricciardo za McLaren zaradi slabega počutja v četrtek ni vozil, Lando Norris pa je zaradi večjih težav z zavorami odpeljal le 50 krogov. Foto: Reuters

Druga zgodba dneva je McLaren. Lando Norris je odpeljal samo 50 krogov. "Imeli smo težave z zavorami. Točnega razloga ne poznam. Gre za pregrevanje. Zato nismo mogli voziti večjega številka krogov v nizu. Težavo bomo skušali odpraviti, a ne bo lahko." Za zdaj tako ostaja odprto vprašanje, ali bodo v petek in soboto sploh lahko odpeljali vse želene kroge. To pa sta tudi zadnja dva testna dneva pred začetkom sezone z VN Bahrajna že naslednji konec tedna.