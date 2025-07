Še zadnja priložnost za šprinterje?

V 17. etapi Dirke po Franciji kolesarje čaka dobrih 160 kilometrov dolga trasa od Bollena do Valenca, ki vsebuje le dva vzpona četrte kategorije, z vsega 1.650 višinskimi metri pa je namenjena šprinterskim asom. Morda je to zanje na letošnjem Touru še zadnja priložnost, da zablestijo, saj so prireditelji tradicionalni zaključek v Parizu letos začinili z vzponi na Montmartre, ki bo najverjetneje onemogočil klasični nedeljski šprinterski obračun na Elizejskih poljanah. Današnja etapa se bo z zaprto vožnjo začela ob 13.35, ob 13.50 bo šlo zares, v cilju kolesarje pričakujejo malo po 17. uri.