DS Smith in BSH Nazarje združila moči za bolj trajnostno embalažo: karton namesto stiroporja pri Bosch ročnih mešalnikih

DS Smith Slovenija, podjetje skupine International paper, ki je vodilni ponudnik kartonske embalaže, in BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje - slovensko podjetje, ki je del BSH Home Appliances Group, sta združila moči in razvila trajnostno univerzalno embalažno rešitev za ročne mešalnike Bosch.

Inovativna embalažna rešitev, ki odpira novo trajnostno poglavje. Foto: Jaka Ceglar / DS SMITH SLOVENIJA D.O.O.

Zaščita iz valovitega kartona je popolnoma nadomestila zaščitne inserte iz stiropora (ekspandiranega polistirena - EPS), ki so se doslej uporabljali za pakiranje gospodinjskih mešalnikov te blagovne znamke. Podjetje BSH Nazarje letno proizvede do 170.000 ročnih mešalnikov, vsak pa je bil zaščiten s po dvema insertoma iz EPS. Nova rešitev naj bi letno tako odpravila do 340.000 kosov EPS embalaže.

Inovativna univerzalna zaščita za ročne mešalnike iz valovitega kartona, ki je bila v celoti razvita v Sloveniji, se imenuje »Safe Shell« in je primerna za pakiranje in zaščito treh različnih modelov ročnih mešalnikov. Ob tem DS Smithova embalažna rešitev »Safe Shell« omogoča večjo fleksibilnost v proizvodnji, saj so kartonski zaščitni inserti na sami pakirni liniji sestavljeni zelo hitro, izdelani so iz recikliranega papirja in hkrati v popolnosti reciklabilni; vse to brez kompromisov glede zaščite in varnosti izdelka. Safe Shell izstopa tudi po funkcionalnosti: zasnovan je tako, da ohranja vse ključne zahteve za transport in odpornost, kar je v industriji malih gospodinjskih aparatov zelo pomembno. Embalažna rešitev omogoča tudi preprosto integracijo v proizvodni oziroma pakirni proces, saj ne zahteva nobenih sprememb na obstoječih škatlah Bosch ročnih mešalnikov, paletah ali BSH-jevih pakirnih linijah.

Kartonasta embalaža Safe Shell. Foto: Jaka Ceglar / DS SMITH SLOVENIJA D.O.O.

BSH Nazarje je del skupine z jasno opredeljenimi trajnostnimi cilji, ki vključujejo zmanjšanje emisij CO₂, uporabo trajnostnih materialov in zmanjšanje uporabe plastike v embalaži.

Rok Štifter, direktor Skupnih razvojnih služb divizije malih gospodinjskih aparatov, odgovoren za področja Embalaže in Navodil:

»Trajnost je za nas več kot le cilj, je naša usmeritev v prihodnost. Zato potrebujemo partnerje, ki razumejo kompleksnost našega poslovanja in znajo hkrati razmišljajo strateško in inovativno. Ko iščemo nove embalažne rešitve, ne sklepamo kompromisov med učinkovitostjo in trajnostjo. Z DS Smithom smo s Safe Shell dokazali, da je mogoče združiti oboje; hitrejši proces, enako zaščito in 100 % karton. To je natančno tisto, kar potrebujemo tudi v prihodnosti.«

Jožica Hojnik, direktorica prodaje in razvoja pri DS Smith Slovenija:

»Ko nam podjetje zaupa izziv, kot je zamenjava stiroporja (EPS) v kompleksnem pakiranju, ustvarjamo inovacijo in hkrati gradimo odnos. Z BSH Nazarje smo razvili embalažno rešitev, ki je hkrati tehnično dovršena in tudi trajnostno učinkovita, pri čemer uporablja minimalno količino materialov in zagotavlja popolno reciklabilnost. Naš cilj je pomagati podjetjem pri lažjem in hitrejšem prehodu v krožno gospodarstvo.«

Embalažna rešitev je bila leta 2024 nominirana za nagrado »Embalažni oskar«, ki nagrajuje najboljše embalažne inovacije v Sloveniji.

DS Smith in BSH Nazarje z novo trajnostno embalažno rešitvijo. Foto: Jaka Ceglar / DS SMITH SLOVENIJA D.O.O.

DS Smith si prizadeva biti vodilno podjetje na področju prehoda v krožno gospodarstvo ter svojim strankam v 34 državah po svetu zagotavljati trajnostne in krožne embalažne rešitve na področjih FMCG, e-trgovine, prehrane in pijač, farmacije ter industrijskih izdelkov. Podjetje sledi lastni strategiji trajnostnega razvoja »Now and Next« in cilju Redefiniranja embalaže za spreminjajoči se svet.

BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje (krajše: BSH Nazarje) je specializiran za razvoj in proizvodnjo malih gospodinjskih aparatov za pripravo hrane in pijač ter ima sedež v Sloveniji.

Naročnik oglasnega sporočila je DS SMITH SLOVENIJA D.O.O.