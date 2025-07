Riero skrbi obramba, a verjamejo v evropsko jesen #video

Prve tekme drugega predkroga nogometne lige prvakov in konferenčne lige po vsej Evropi potekajo že od torka, v evropski ligi pa bodo vse na sporedu v četrtek zvečer. Ob 20. uri igrajo nogometaši Celja, ki doma gostijo AEK iz ciprske Larnake. Albert Riera in njegovi varovanci so v prvem krogu kvalifikacij izločili azerbajdžanski Sabah Baku.

Prvi dve evropski tekmi Celja sta bili pravi srhljivki. Prvo proti Sabahu so dobili s 3:2, na drugi pa doma za napredovanje zadeli v podaljšku (3:3). So si pa samozavest pred dvobojem drugega kroga kvalifikacij za drugo najmočnejše evropsko klubsko nogometno tekmovanje dvignili konec tedna, ko so v uvodnem krogu prve slovenske lige z 2:1 premagali štajerskega tekmeca Maribor. Slaba novica s te tekme je poškodba prvega vratarja Simona Sluge, ki bo z zelenic odsoten vsaj dva meseca. Glavni trener Albert Riera bo tako izbiral med rezervnima vratarjema Žanom-Lukom Lebanom in Luko Kolarjem.

Franko Kovačević že zadeva za Celje. Foto: Jure Banfi "Lepo je bilo, da smo pred tekmo z Larnaco zmagali v Mariboru. Bili smo dominantni, storili veliko dobrih stvari, a pomembno je, da smo se pokazali kot kakovostni tudi brez žoge. Žal smo ostali brez prvega vratarja, kar je zagotovo težava. Nimamo sreče v zadnjih sezonah, saj smo glede na dovoljene priložnosti oziroma strele prejeli preveč zadetkov. A lahko se je pritoževati ali kazati s prstom na vratarja. On je zgolj zadnji mož obrambe. Boljši moramo biti v situacijah pred njim, da ga ne pustimo izpostavljenega," je na novinarski konferenci pred četrtkovo tekmo razlagal Riera. "Vsaka ekipa je drugačna, tudi če prihaja iz iste države. Če že moram primerjati, je Larnaca bolj primerljiva z Apoelom kot Pafosom. Larnaca ima veliko individualne kakovosti, zato bomo morali odigrati pametno v obrambi. Znali se bomo prilagoditi, tudi če spremenijo formacijo. Občutek samozavesti želim prinesti na svoje nogometaše – da smo boljši, močnejši, hitrejši od nasprotnika."

Šturm: Želimo priti v skupinski del

Danijel Šturm je v Celje prišel iz Domžal. Foto: www.alesfevzer.com "Odkar sem prišel v Celje, vse poteka tako, kot mora. Hitro sem se prilagodil, saj sem z nekaterimi fanti že igral, veliko jih poznam kot nekdanje nasprotnike. Vesel sem, čeprav je ritem četrtek–nedelja naporen, a vsak nogometaš si želi igrati tako pogosto. To pomeni, da smo v Evropi in tudi letos si želimo priti v skupinski del," je bil odločen novi krilni napadalec ekipe iz knežjega mesta Danijel Šturm. "V pripravah na tekmo smo si ogledali obe tekmi s Partizanom in dodobra spoznali AEK. Pripravljeni smo na jutrišnji obračun." Ciprčani so v prvem krogu s skupnim izidom 3:2 izločili favorizirani beograjski Partizan.

Celjani so pred začetkom nove sezone precej zamenjali kadrovsko sliko. Med drugimi so odšli Klemen Nemanič, Nino Kouter, Inigo Eguaras, Edmilson, Aljoša Matko, Svit Sešlar, Nejc Ajhmajer, Tamar Svetlin, Jošt Pišek, Logan Delaurier-Chaubet, Matjaž Rozman, Ricardo Silva in nazadnje Matija Kavčič. Prišli pa so Gašper Vodeb, Franko Kovačević, Danijel Šturm, Milot Avdyli, Ivica Vidović, Simon Sluga, David Castro, Žan Luk Leban, Andrej Kotnik in Darko Hrka.

