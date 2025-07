Serijsko z vsem, kar si želite: novi Cayenne Black Edition

Porsche predstavlja novo ekskluzivno serijo modelov Cayenne Black Edition, namenjeno vsem, ki želijo izstopati z izbranimi detajli. Na voljo je kot klasični SUV ali kot elegantni Coupé – vsi modeli Cayenne Black Edition pa združujejo športnost, prefinjenost in bogato serijsko opremo po posebej privlačni ceni.

Foto: Porsche Slovenija

S paketom Sport Design in številnimi črnimi elementi v visokem sijaju, od zunanjih ogledal do oznake modela na zadku, modeli Cayenne Black Edition , izžarevajo športno-prestižen značaj. Notranjost dopolnjujeta usnjeno oblazinjenje in paket iz brušenega črnega aluminija, ki dodatno poudarja dovršen ambient.

Foto: Porsche Slovenija

Seznam serijske opreme je precej dolg in zajema elemente, kot so prilagodljivo zračno vzmetenje, sistem za pomoč pri menjavi voznega pasu, 360-stopinjska kamera s krmilno avtomatiko pri parkiranju, 21-palčna platišča, zatemnjeni HD-matrični LED-žarometi, LED-projektorji v vratih z logotipom Porsche, 14-smerno nastavljivi komfortni sedeži, zvočni sistem BOSE® ter številni drugi dodatki, ki so pri običajnih modelih na voljo le z doplačilom.

Foto: Porsche Slovenija

Čeprav gre za modele Black Edition, barva ni omejena na črno. Brez doplačila lahko izbirate tudi med kovinskimi odtenki, kot so kvarcitno siva, dolomitno srebrna in carrara bela, ali pa se odločite za katerokoli drugo barvo. S programom Porsche Exclusive Manufaktur so na voljo tudi različni paketi individualizacije, vključno z razširjenim paketom Black Edition, ki vključuje osvetljene letve pragov, bočne napise »Black Edition« ter prilagojen vozniški ključ z usnjenim etuijem.

Foto: Porsche Slovenija

Novi Cayenne Black Edition je že na voljo za naročilo. Da bi vam olajšali odločitev, vam v Porsche Centru Ljubljana ponujajo brezplačno osebno svetovanje, kjer boste skupaj s Porschejevim svetovalcem konfigurirali svoj sanjski Cayenne. Če boste med prvimi kupci, boste prejeli tudi ekskluzivno darilo – originalni zimski komplet koles iz programa Porsche Tequipment.

Foto: Porsche Slovenija

www.porsche.si, svoj termin za osebno svetovanje pa lahko rezervirate tukaj. Za več informacij o modelih Cayenne Black Edition obiščite, svoj termin za osebno svetovanje pa lahko rezervirate

Naročnik oglasnega sporočila je PORSCHE SLOVENIJA.