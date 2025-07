Skrivnosti vodenih tur: Eva Cimbola v hribih s planinsko vodnico

Slovenske gore niso le prostor razgledov in tišine, so kraj, kjer človek znova najde stik s svojo notranjostjo, kjer vsak korak pomeni oddih od vsakdanjika in vsaka pot odpira prostor za sveže misli. Mnogim med nami je hoja v hribe način, kako zadihati s polnimi pljuči, najti notranji mir in začutiti naravo v njenem najbolj pristnem ritmu. In prav zato nas hribi vedno znova pokličejo, ne le zaradi cilja, ampak tudi zaradi poti, ki nas oblikuje. To čustveno izpopolnjujočo izkušnjo prinaša tudi serija Z Evo v hribe, ki jo spremljamo na Siol.net.

Foto: Liam Toni Šironjič

V četrti epizodi se je Eva v družbi mednarodne in slovenske planinske vodnice Anite Kofler, ki je tudi mama treh otrok, učiteljica smučanja in profesorica športne vzgoje, podala na lažjo pohodniško pot, primerno za širšo populacijo pohodnikov. Pot ju je zapeljala na Golico.

V seriji Z Evo v hribe se voditeljica Eva Cimbola z gosti poda na pohode, ob tem pa nastajajo pogovori s pomenom – preplet izkušenj, nasvetov in trenutkov pristne povezanosti. Serija odpira prostor za tišino, iskrenost in misli, ki se v gorah slišijo drugače.

Foto: Liam Toni Šironjič

Kako poteka pot z gorskim vodnikom?

Ko se odpravimo na izlet z izkušenim planinskim vodnikom, se morda zdi, da gremo "samo" na pohod – a v resnici gre za skrbno načrtovano izkušnjo, pri kateri je treba vedeti, s kom gremo, kam gremo, komu je izbrana pot namenjena in kaj lahko pričakujemo od poti, je v pogovoru poudarila Anita Kofler. Eva je zato izkoristila priložnost in Anito povprašala, kako je v praksi videti vodenje skupine. Kaj vse se skriva za kulisami ene vodene ture?

"Gostje običajno ne vedo, kako točno poteka urnik. Oni samo pričakujejo, da se bomo ustavili in kaj pojedli," se zasmeje Anita. A za vodnike obstaja jasna struktura: tempo hoje, dolžina postankov in celo motivacijske taktike, pri čemer ima vse svoj namen.

Foto: Liam Toni Šironjič

Po začetku ture je prvi postanek že po petnajstih minutah. "To je obvezen prvi postanek, še posebej, če je kdo preveč oblečen." Po pol ure sledi prvi odmor za vodo, čez dve uri pa že malo daljša pavza za prigrizek. "Po približno treh urah je čas za nagrado, malico, po možnosti z razgledom. Takrat postanek traja kar 45 minut, kar pohodnikom omogoči, da kar malo pozabijo, da so hodili že tri ure," pove Anita.

Planinski vodnik mora biti tudi motivator

A vodenje skupine ni le logistika in postanki. Gre tudi za energijo, razumevanje skupine in motivacijo. "Otrokom pripoveduješ pravljice, z odraslimi pa moraš malo drugače – kakšna zgodba iz zgodovine, zanimivosti okoliških krajev in že pozabijo, da jih bolijo noge."

Foto: Liam Toni Šironjič

Planinski vodnik mora biti hkrati tako organizator kot motivator, pedagog in včasih celo psiholog. "Če nimaš te žilice za delo z ljudmi, ti še tako dober načrt ne bo pomagal. Ljudje te začutijo," pove Anita z nasmehom.

Kaj dati v nahrbtnik?

Tudi če se odpravljamo le na enodnevni pohod, je priprava ključna. Anita poudarja, da mora biti osnovna oprema vedno v nahrbtniku, ne glede na dolžino poti. Njeni pohodniki pred turo prejmejo kratek seznam potrebščin, ki jim omogoča, da se na pot odpravijo varno in samozavestno.

V vsakem nahrbtniku bi se morala znajti čelna svetilka, nekaj za pod zob, kot je denimo čokoladica ali energijska ploščica, in dovolj tekočine. Prav tako ne smeta manjkati osnovna prva pomoč in dodatna plast oblačil, saj se vreme v gorah lahko hitro spremeni. "Tudi na poletni dan v Karavankah se lahko prikrade veter ali dež, zato je vetrna ali dežna jakna skoraj obvezna."

Foto: Liam Toni Šironjič

Bistveno je, da opremo prilagodimo načrtovani turi in se pred odhodom vedno pozanimamo o vremenski napovedi. A najpomembneje – v gore ne rinemo za vsako ceno. Narava ima svoj ritem in prav je, da ga spoštujemo.

Katera Eva ribja solata pa najbolj ustreza vašemu okusu?

Od ljubezni do gora do poklica

Anitina pot do planinskega vodenja se je začela na fakulteti za šport, kjer je skozi študijski program opravila prve korake v svet vodenja pohodov in pridobila osnovno znanje planinske stroke. V sklopu študija je opravila izobraževanja in nadgradnje, ki so ji prinesli naziv slovenske planinske vodnice. Kasneje je svoje znanje še dodatno izpopolnjevala, skozi dodatno triletno izobraževanje pa je pozneje pridobila še status mednarodne planinske vodnice, ki ji omogoča vodenje tudi zunaj meja Slovenije.

Prvi koraki v svet pohodništva

Za vse, ki šele vstopajo v svet gora, Anita priporoča preprost, a učinkovit pristop: postopnost. "Vedno začnemo z lažjimi in krajšimi sprehodi, nato pa postopoma stopnjujemo zahtevnost, tako dolžinsko kot višinsko," pojasnjuje. To pomeni, da se najprej lotimo nižjih, bolj dostopnih poti – na primer po Karavankah – in šele kasneje, ko pridobimo kondicijo in samozavest, posežemo po zahtevnejših turah v Julijskih Alpah.

Načelo postopnosti je v planinarjenju ključno. Telo in glava se morata navaditi na nove razmere, ritem in višino. Pomembno je tudi, da si vsak posameznik vzpostavi svoj tempo in urnik – nekateri bodo uživali v dveh pohodih na teden, drugi pa bodo svoje trenutke v gorah iskali ob koncih tedna. Kar šteje, sta kontinuiteta in občutek, da se v naravi dobro počutiš.

Foto: Liam Toni Šironjič

Gore kot prostor sprostitve in povezovanja

V gorah vlada poseben red, ki ni pisan, pa vendar močno prisoten. Anita opaža, da je kultura v gorah pri nas še vedno na visoki ravni. Pohodniki si med seboj voščijo dober dan, se nasmehnejo in drug drugemu privoščijo lep izlet. Vzdušje je drugačno kot v vsakdanjem mestnem vrvežu, bolj je odprto, pristno, prijazno in spoštljivo.

Gore pohodnikom ponujajo več kot le razglede in svež zrak. So prostor, kjer se človek sprosti, zadiha drugače, bolj sproščeno, hkrati pa se misli zbistrijo. So zatočišče, ko potrebujemo odklop, pa naj bo od dela, vsakodnevnega tempa ali mestnega hrupa. V gorah najdemo tisto svobodo, ki jo pogosto v dolini pogrešamo, in mir, ki ostane še dolgo po tem, ko se vrnemo domov.

Foto: Liam Toni Šironjič

