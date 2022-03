Največje štiri ekipe res v ospredju, kdo bo zamenjal Mazepina?

Od četrtka do sobote bodo v Bahrajnu potekala zadnja testiranja dirkalnikov pred novo sezono formule 1. So res Mercedes, Red Bull, Ferrari in McLaren v ospredju? Drugo vprašanje pa je, kdo bo v Haasu zamenjal Rusa Nikito Mazepina.

"Velike ekipe so še naprej velike ekipe," je po uvodnem trojčku testnih dni dejal nekdanji dirkač in zdaj analitik na Sky Sports Karun Chandok. Nekdanji svetovni prvak Damon Hill mu je pritrdil: "Največje štiri ekipe očitno ohranjajo svoj status." Govora je o Mercedesu, Red Bullu, Ferrariju in McLarnu, ki naj bi bili tesno skupaj, a korak pred tekmeci. A pravi pokazatelj razmerja moči dirkalnikov nove generacije bodo dala testiranja v Bahrajnu. Ta bodo potekala od četrtka do sobote. Teden pozneje se na istem dirkališču začenja sezona formule 1 2022. Ob omenjenih štirih ekipah je največ kilometrov v Kataloniji naredil še Williams. Zanesljiv dirkalnik je prvi pogoj za uspešno sezono.

Sezona, ko se Ferrari vrača na sam vrh? Morda odgovor ponudijo že testiranja v Bahrajnu. Foto: Reuters "Mislim, da bi bil pravi šok, če Red Bull in Mercedes ne bosta v ospredju. A menim, da Ferrarija ne smemo odpisati, blizu pa je tudi McLaren," je dodal Chandok. V Bahrajn ekipe prihajajo s številnimi novimi aerodinamičnimi rešitvami, ki so jih pred dvema tednoma še skrivale pred tekmeci. Sky Sports piše, da Mercedes pripravlja takšno nadgradnjo na dirkalniku, ki naj bi jim prinesla sekundo na krog. Čeprav so se z Red Bullom do novembra, do zadnje dirke minule sezone, borili za naslov, očitno najmočnejši ekipi zadnjih let nista zanemarili dela na dirkalniku za sezono 2022.

Najhitrejši krogi na prvih testiranjih v Barceloni:



1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:19,138 (tretji dan)

2. Sergio Perez (Red Bull) 1:19,556 (tretji dan)

3. Lando Norris (McLaren) 1:19,568 (prvi dan)

4. Charles Leclerc (Ferrari) 1:19,689 (drugi dan)

5. Sebastian Vettel (Aston Martin) 1:19,824 (tretji dan)

6. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 1:19,918 (drugi dan)

Kdo bo novi Schumacherjev ekipni kolega?

Gene Haas še ni izbral novega ekipnega kolega za Micka Schumacherja. Foto: Reuters Zadnji trije testni dnevi (po osem ur na dan) bodo morda še pomembnejši za ekipe, ki so imele v Barceloni več težav z zanesljivostjo materiala. Najmanj krogov so odpeljali pri Alfi Romeo, Haasu in tudi Alpinu. Največ vprašajev je prav pri ameriški ekipi, ki je ostala brez glavnega sponzorja (ruskega Uralkalija) in ruskega voznika Nikite Mazepina. Na testiranjih ga bo zamenjal njihov rezervni voznik Pietro Fittipaldi, ni pa nujno, da bo on dirkal tudi na VN Bahrajna. Brazilec je doslej v formuli 1 odpeljal samo dve dirki, ko je ob koncu sezone 2020 zamenjal poškodovanega Romaina Grosjeana. Omenja se voznika z več izkušnjami, npr. Kevina Magnussena in Antonia Giovinazzija. Zaradi zamude pri prevozu Haasove opreme v Bahrajn (zaradi tehničnih težav je letalo zasilno pristalo v Istanbulu) v četrtek dopoldne še ne bodo mogli dirkati. V Bahrajn njihova oprema tako prihaja z 48-urno zamudo.