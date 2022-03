Nizozemskemu dirkaču Maxu Verstappnu, ki je lani po dramatičnem razpletu na zadnji dirki postal svetovni prvak, bi pogodba z moštvom Red Bull potekla prihodnje leto. Prvak formule 1 pa bo ostal zvest rdečemu biku tudi v prihodnje, saj je podaljšal pogodbo do leta 2028.

🗣 "I really enjoy being part of the Oracle Red Bull Racing Team, so choosing to stay to the 2028 season was an easy decision." @Max33Verstappen 💪 pic.twitter.com/PLxTdZZJz3