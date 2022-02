Verstappen številko ena krstil z dirkanjem na ledu #video

Pnevmatike z žebljički in plin do konca na ledu Foto: Red Bull Content Pool Red Bullov medijski oddelek je znan po najbolj norih idejah. Pred nekaj leti so dirkalnik formule 1 poslali na sneg na Streif v Kitzbühelu, tokrat pa je svetovni prvak Max Verstappen dirkal na ledu. Na stari Red Bullov dirkalnik so nadeli pnevmatike z žebljički, da je lahko zapeljal na ledeno dirkališče v Zell Am Seeju sredi avstrijskih Alp, namenjeno spidveju na ledu. Da so fotografije in posnetki še bolj dih jemajoči, je ob njem vozil še avstrijski zvezdnik lednega spidveja Franky Zorn.

"Te dirke sem že videl, a sem vesel, da nisem na motorju, temveč da imam svoje štiri pnevmatike. To zelo cenim. Noro je, kar počnejo," je o spidvejistih na ledu povedal 24-letni Verstappen. Čeprav so Nizozemci znani po tem, da so izvrstni hitrostni drsalci, pa sam na ledu ne znajde najbolje. "Na drsalkah nisem tako dober, kot so številni Nizozemci. Se bom pa potrudil. Prvič bom z dirkalnikom formule 1 vozil na ledu."

Max Verstappen in Franky Zorn Foto: Red Bull Content Pool

Prvič na Maxovem dirkalniku številka ena

Na promocijskem dogodku so ga presenetili še s številko ena na dirkalniku. Nedavno se je odločil, da bo izkoristil pravico in svojo številko 33 vsaj za leto dni zamenjal za številko, ki pripada prvaku. "Sploh nisem dojel, da je na dirkalniku. Kolikokrat pa imaš priložnost, da jo zamenjaš? In številka ena je najboljša številka. Zame je bila zelo lahka izbira, da izberem številko ena. In upam, da se številka 33 naslednje leto 'ne vrne'."

Prvič je imel na dirkalniku številko ena. Foto: Red Bull Content Pool

Po dveh mirnih zimskih mesecih, ki jih je preživel v domovini z domačimi, je bil tako pred njim adrenalinski dan na snegu. "Veliko sem bil doma. Dvakrat na dan sem treniral doma ali pa sem zunaj tekel. Veliko časa sem preživel z družino. Vadil pa sem tudi na simulatorju," je svoja zadnja dva meseca povzel Verstappen. Nato pa sedel v svoj dirkalnik in se prepustil izzivu. In kako je bilo? "Zelo zanimivo, a zelo drsi. Zato moraš biti zelo previden. Mrzlo je. Zavore so hladne. Dirkalniki formule 1 niso narejeni za dirkanje na ledu, zato je bilo še toliko težje. A je bila ta izkušnja zelo zanimiva."

Že v kratkem se Verstappen vrača na asfalt. Naslednjo sredo, devetega februarja, bo Red Bull Racing pokazal svoj novi dirkalnik. Z njim bo prvič dirkal na testiranjih v Barceloni, ki bodo za zaprtimi vrati potekala od 23. do 25. februarja. Sezona s kar 23 dirkami pa se začne mesec dni pozneje v Bahrajnu.