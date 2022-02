Težko pričakovane prve fotografije nove formule 1

Tukaj so! Težko pričakovane prve fotografije dirkalnika formule 1 nove generacije. Prvi ga je pokazal Haas. Lani najslabša ekipa, saj je celotno leto posvetila načrtovanju in razvoju dirkalnika nove generacije za sezono 2022.

Ameriška ekipa z rusko finančno injekcijo je prva pokazala dirkalnik formule 1 za sezono 2022. Zaradi novega aerodinamičnega pravilnika bodo dirkalniki letos že na prvi pogled drugačni. Sprednje krilce bo tako širše in bolj poenostavljeno, večje pa bo tudi zadnje krilce, prav tako bo drugačna aerodinamika podvozja in stranskega dela dirkalnika, in sicer zato, da bi vozniki lažje vozili v zavetrju drug za drugim in tudi lažje prehitevali. V pretekli sezoni naj bi dirkalniki v vožnji v zavetrju izgubljali kar 40 odstotkov podtlaka, z novo aerodinamično generacijo dirkalnikov naj bi ta izguba padla na največ deset odstotkov. Izstopajo tudi nove 18-palčne pnevmatike.

Launching the new era of Formula 1 cars 🙌



Proudly presenting the #VF22 #HaasF1 #FWD2022 pic.twitter.com/JvK9YoJjbb — Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 4, 2022

Dirkalnik VF-22 bosta vozila Mick Schumacher in Nikita Mazepin. Pod dirkalnik se je v njihovi novi pisarni v italijanskem Maranellu podpisal tehnični direktor Simone Resta. "To je tisti del leta, ko si optimističen, ko verjameš, da se bosta trdo delo in požrtvovalnost preslikala v konkurenčnost na stezi." S temi besedami je nov dirkalnik na svet pospremil lastnik ekipe Gene Haas. V minuli sezoni namreč niso osvojili niti ene točke. "Upam, da se bo odločitev, da žrtvujemo lansko sezono, obrestovala, in da bomo znova konkurenčni." Vodja ekipe na dirkah ostaja Günther Steiner.

Novi dirkalniki bodo prvič zapeljali na stezo konec februarja, in sicer na prvih testiranjih v Barceloni. Večina ekip bo tudi takrat pokazala nov dirkalnik. Razlike med njimi pa bi lahko bile kar velike. Red Bull je predstavitev novega dirkalnika napovedal za deveti februar.