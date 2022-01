Formula 1 potrdila testiranja v Barceloni in Bahrajnu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo formule 1 je potrdilo testiranja pred začetkom nove sezone svetovnega prvenstva v Barceloni in Bahrajnu. Na dirkališču v Kataloniji bodo testiranja opravili 23. in 25. februarja, nato pa na ovalu Sahir med 10. in 12. marcem.