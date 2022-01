Leto 2022 prinaša revolucijo v F1, da bi bilo več prehitevanj

Čeprav sta do prvega dirkaškega konca tedna formule 1 v sezoni 2022 še dva meseca in pol, pa je prvi januar priložnost, da nanizamo nekaj novosti, ki jih prinaša prihajajoče prvenstvo. Najtežje pričakovana je seveda nova generacija dirkalnikov, ko naj bi bilo omogočeno lažje dirkanje v zavetrju in zato lažja prehitevanja.

Prvenstvo formule 1 2022, 73. sezona tega tekmovanja, velja za eno najtežje pričakovanih v zadnjih letih. Kadrovsko večjih sprememb sicer ne bo. George Russell je novi član Mercedesa, Alex Albon bo namesto njega sedel v Williamsu, povsem novo dirkaško zasedbo pa ima Alfa Romeo (Valtteri Borras in Guanyu Zhou). Williams bo uporabljal menjalnik in hidravliko od Mercedesa. Red Bull in Alpha Tauri bosta vsaj uradno sami izdelovali pogonski sklop. Šlo bo za njihovo predelavo Hondinega motorja, Honda tako uradno zapušča formulo 1. Ena novost je tudi na koledarju dirk: druga dirka v ZDA (Miami).

Dirkaška zasedba za sezono 2022: Mercedes: Lewis Hamilton in George Russell

Red Bull: Max Verstappen in Sergio Perez

Ferrari: Charles Leclerc in Carlos Sainz

McLaren: Lando Norris in Daniel Ricciardo

Alpine: Fernando Alonso in Esteban Ocon

Alpha Tauri: Pierre Gasly in Yuki Tsunoda

Aston Martin: Sebastian Vettel in Lance Stroll

Williams: Alex Albon in Nicholas Latifi

Alfa Romeo: Valtteri Bottas in Guanju Džou

Haas: Nikita Mazepin in Mick Schumacher

Manjša izguba podtlaka za lažja prehitevanja

Ključna, nekateri pravijo kar revolucionarna novost pa bo nov aerodinamični pravilnik. Ta je bil sprva predviden že za sezono 2021, a so ga zaradi pandemije prestavili za leto dni. Dirkalniki bodo tako že na prvi pogled drugačni od zdajšnjih. Sprednje krilce bo širše, a bolj poenostavljeno. Večje bo tudi zadnje krilce, na katerem ostaja premična loputa za sistem DRS. Drugačna bo aerodinamika podvozja in stranskega dela dirkalnika, kjer bodo nekakšni "tuneli". Vse to zato, da bi imeli dirkalniki več podtlaka, da bi lažje vozili v zavetrju drug za drugim in tako tudi lažje prehitevali. V pretekli sezoni naj bi dirkalniki v vožnji v zavetrju izgubljali kar 40 odstotkov podtlaka, z novo aerodinamično generacijo dirkalnikov naj bi ta izguba padla na največ 10 odstotkov.

Dirkalniki bodo tudi težji. Minimalno težo so s 752 kilogramov dvignili na 795 kilogramov. Že na prvi pogled velika sprememba bodo tudi nove pnevmatike. Te ne bodo več 13-palčne, temveč 18-palčne. Govorili so celo, da naj bi bila platišča osvetljena.

Pred meseci so prototip novih dirkalnikov v Silverstonu že predstavili javnosti, a ta je nastal pod okriljem Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia), kjer so spisali nova pravila. Sodeloval je tudi direktor formule 1 Ross Brawn, nekdanji dolgoletni inženir Benettona, Ferrarija in Mercedesa. Ter seveda vmes eno sezono Honde in nato leta 2009 svoje šampionske ekipe. Inženirji ekip formule 1 so sicer med najboljšimi na svetu in gotovo bodo v novem pravilniku našli vsako najmanjšo luknjo in dirkalnike zrisali in sestavili, kot sami mislijo, da bodo najboljši. Tako že vsi komaj čakamo prva testiranja, ko bodo ekipe pokazale svoje nove dirkalnike. Ta bodo od 23. do 25. februarja v Barceloni in nato še od 10. do 12. marca v Bahrajnu. Prav Bahrajn pa bo med 18. in 20. marcem gostil prvo veliko nagrado sezone, v kateri je predvideno rekordnih 23 dirk (če bodo omejitve potovanj zaradi pandemije to seveda omogočale).

Koledar dirk za sezono 2022:



20. marec: VN Bahrajna (Sahir)

27. marec: VN Savdske Arabije (Džeda)

10. april: VN Avstralije (Melbourne)

24. april: VN Emilije Romanje (Imola)

8. maj: VN Miamija (Miami)

22. maj: VN Španije (Barcelona)

29. maj: VN Monte Carla (Monako)

12. junij: VN Azerbajdžana (Baku)

19. junij: VN Kanade (Montreal)

3. julij: VN Velike Britanije (Silverstone)

10. julij: VN Avstrije (Spielberg)

24. julij: VN Francije (Le Castellet)

31. julij: VN Madžarske (Hungaroring)

28. avgust: VN Belgije (Spa-Francorchamps)

4. september: VN Nizozemske (Zandvoort)

11. september: VN Italije (Monza)

25. september: VN Rusije (Soči)

2. oktober: VN Singapurja (Singapur)

9. oktober: VN Japonske (Suzuka)

23. oktober: VN ZDA (Austin)

30. oktober: VN Mehike (Ciudad de Mexico)

13. november: VN Brazilije (Sao Paulo)

20. november: VN Abu Dabija (Abu Dabi)

Omejitev proračuna, šest šprinterskih dirk

Že s sezono 2021 je Mednarodna avtomobilistična zveza uvedla omejitev letnega proračuna za ekipe. Ta se z letom 2022 s 145 milijonov dolarjev niža na 140 milijonov dolarjev. Bodo pa lahko porabili dodatnega pol milijona za škodo, ki bi jo utrpeli na šprinterskih dirkah. Teh bo v sezoni 2022 šest.