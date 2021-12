Je tudi po mnenju šefov ekip Verstappen številka 1?

Številni menijo, da sta si v letošnji sezoni formule 1 tako Max Verstappen (Red Bull) kot Lewis Hamilton (Mercedes) zaslužila naslov prvaka, saj sta oba dirkala vrhunsko. A prvak je lahko samo eden in v dramatičnem, tudi kontroverznem zaključku prvenstva je lovorika pripadla Nizozemcu. Kaj pa mnenje vodij ekip? Je po prikazanem na 22 dirkah sezone Verstappen res najboljši voznik leta?

Dirkala sta na nož. Foto: Reuters Za uradno spletno stran tekmovanja so kot vsako leto šefi vseh desetih ekip anonimno oddali svoje glasove oziroma so od 1. do 10. mesta razvrstili najboljše dirkače leta. Točkovali so jih po enakem sistemu, kakršen je na dirkah (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1). V anketi je sodelovalo vseh 10 šefov ekip: Mattia Binotto (Ferrari), Jost Capito (Williams), Christian Horner (Red Bull), Laurent Rossi (Alpine), Andreas Seidl (McLaren), Guenther Steiner (haas), Otmar Szafnauer (Aston Martin), Franz Tost (Alpha Tauri), Fred Vasseur (Alfa Romeo), Toto Wolff (Mercedes).

Anketa med šefi ekip: Kdo je najboljši voznik leta 2021?



1. Max Verstappen 213 točk

2. Lewis Hamilton 192

3. Lando Norris 110

4. Carlos Sainz 85

5. Charles Leclerc 70

6. Fernando Alonso 69

7. Pierre Gasly 64

8. George Russell 44

9. Valtteri Bottas 43

10. Esteban Ocon 41

In tudi po mnenju omenjene deseterice je številka 1 sezone 2021 Verstappen. Dobil je 21 točk več od Hamiltona. To sicer ni posebej veliko presenečenje, vendarle je Nizozemec kar 18-krat stal na zmagovalnem odru, od tega desetkrat na najvišji stopnički. Z Britancem sta bila razred zase in tudi zato je bil njun dvoboj tako zanimiv. Iz dirke v dirko se je bolj iskrilo. "Seveda sva imela napete trenutke in je mogoče malo jezen. A dvoboji so bili dobri. Gotovo ga boli, kar se je zgodilo v zadnjem krogu. Se pa spoštujeva," je o Hamiltonu v avstrijski televizijski oddaji Sport und Talk pred dnevi dejal Verstappen.

Spoštovanje, a veliko rivalstvo Foto: Guliver Image Zdaj, ko ima prvi naslov, bo lahko v novi sezoni dirkal še bolj sproščeno, morda tudi manj brezglavo in bil zato še bolj nevaren. Ponovil je, da si z Red Bullom želi dirkati in zmagovati še deset, 15 let. Ne pozabimo, da ima vsega 24 let, da je 12 let mlajši od Hamiltona. "Po zmagi sem si oddahnil, saj so bile od nekdaj moje sanje, da osvojim prvenstvo. Ko pa bom prišel na prvo dirko nove sezone, si bom spet želel osvojiti lovoriko. In ko bom imel znova najhitrejši dirkalnik, bom to tudi storil." Prvi dirkaški konec tedna v sezoni 2022 bo med 18. in 20. marcem.

Številka 3 je Norris, med prvimi desetimi pa ni Ricciarda in Pereza

Ker ima Red Bull dve ekipi, je gotovo tudi šef Alpha Taurija pred Hamiltona uvrstil vsaj Verstappna in Pierra Gaslyja. Ta je po anketi na sedmem mestu. Zanimivo, da se Francoz bolje znajde v Alpha Tauriju kot v Red Bullu. Predlani je dobil priložnost v prvi Red Bullovi ekipi, a je ni izkoristil. Pred tem in zdaj v drugi ekipi dirka veliko bolje.

Kljub zmagi Daniela Ricciarda v rezultatih ankete ni med deseterico. Foto: Guliverimage Za mnoge presenetljivo visoko, kar na tretje mesto, se je uvrstil Lando Norris (McLaren), ki je sezono začel z desetimi zaporednimi uvrstitvami na stopničke. Končal jo je na šestem mestu. Ni pa zmagal, kar je, na primer, uspelo njegovemu ekipnemu kolegu Danielu Ricciardu, ki pa se v deseterico po izboru šefov ekip ni uvrstil. Še večje presenečenje je, da med deseterico ni Sergia Pereza (Red Bull), je pa Valtteri Bottas (Mercedes). Finec je bil v seštevku sezone tretji, Mehičan pa četrti.

Med prvimi desetimi ni niti Sergia Pereza. Foto: Reuters Na zadnjih dirkah je Perez dirkal odlično in Verstappnu pomagal v boju za prvaka, medtem ko Hamilton od Bottasa ni imel veliko. A se je drugi voznik Mercedesa vseeno znašel na devetem mestu po izboru šefov ekip. Je pa za Georgeem Russllom, ki ga bo v prihodnji sezoni zamenjal v moštvu osemkratnih zaporednih konstruktorskih prvakov. Mladi Britanec je z nekonkurenčnim Williamsom štirikrat osvojil točke in bil na deževni VN Belgije celo drugi.

Pravijo, da je Perez manj cenjen samo zato, ker ni iz Evrope. Zanimivo: res je vseh deset voznikov v deseterici iz Evrope. Tudi v primeru Ricciarda gre za Avstralca.

Ob Mercedesu imata po izboru šefov ekip dva dirkača v deseterici še Ferrari in Alpine. Fernando Alonso je po dveletni odsotnosti pokazal, da kljub 40 letom še ni za odpis. Prvenstvo je končal na 10. mestu, po anketi pa je na šestem mestu.