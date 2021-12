Verstappen prejel pokal, Wolff in Hamilton bojkotirala podelitev

Verstappen s šefom Christianom Hornerjem in njegovo ženo, nekdanjo "spajsico" Geri Helliwell Foto: Guliver Image

Nizozemec Max Verstappen je v družbi dekleta Kelly, šefa Red Bullove ekipe Christiana Hornerja in njegove žene Geri Helliwell v Parizu ponosno dvignil pokal za osvojeno svetovno prvenstvo formule 1. "Izpolnjen življenjski cilj. Lepo se sliši," je po prejemu lovorike dejal 24-letnik. "Bila je neverjetna bitka z Lewisom, enim največjih dirkačev vseh časov. Drug drugega sva silila do meje, včasih čez njo, a tudi to je del dirkanja. Na koncu koncev se spoštujeva in to je zelo pomembno. Včasih se je po dirki težko pogledati v oči, a se spoštujeva. Komaj čakam naslednjo sezono."

Mercedesove pokale sta prevzela Allison in Bottas. Foto: Guliver Image

V Parizu sta manjkala podprvakin šef Mercedesove ekipe. Ne gre za protest proti Verstappnu, temveč proti vodstvu tekmovanja, ki je po njunem mnenju ob koncu odločilne VN Abu Dabija ravnalo vsaj nespretno, če ne celo nepošteno. "V Pariz me ne bo zaradi lojalnosti do Lewisa in zaradi lastne integritete," je na četrtkovi novinarski konferenci pojasnil Wolff. Lovoriko za osmi konstruktorski naslov Mercedesa je tako prevzel njihov prvi inženir. Na podelitvi je bil tudi tretjeuvrščeni v prvenstvu, ki po tej sezoni zapušča Mercedes in odhaja k Alfi Romeo.

Fia je podelila lovorike tudi preostalim svetovnim prvakom, med njimi je bil Francoz Sebastien Ogier, ki je še osmič postal svetovni prvak v reliju. To je 37-letnikov zadnji naslov, saj bo od zdaj tekmoval samo na posamičnih dirkah.

Verstappen z dekletom Kelly Foto: Guliver Image

Na prireditvi je še zadnjič v vlogi predsednika mednarodne zveze deloval Jean Todt. Nekdanji prvi mož Ferrarija pri 75 letih odhaja v pokoj. Dirkači in ekipe formule 1 so mu poklonili čelade vseh 20 voznikov iz letošnjega prvenstva.