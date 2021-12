Pri Mercedesu sprejeli pomembno odločitev

Pri Mercedesu so se odločili, da se odpovejo vsem nadaljnjim pritožbam glede razpleta kontroverzne dirke v Abu Dabiju, ki je odločil o naslovu svetovnega prvaka v formuli 1. Štiri dni po dirki so v sporočilu za javnost končno čestitali tudi novemu svetovnemu prvaku Maxu Verstappnu in njegovi ekipi Red Bull.

Nemška ekipa je takoj po koncu nedeljske dirke vložila dve pritožbi, prva se je nanašala na odločitev vodstva tekmovanja, da je v zadnjem krogu dovolilo voznikom, ki so za krog zaostajali za takrat vodilnim dirkačem Mercedesa Lewisom Hamiltonom, da Britanca ob posredovanju varnostnega avta prehitijo, s tem pa so omogočili, da je Verstappen prišel neposredno za tekmeca ter ga nato, ko se je varnostni avto umaknil, v zadnjem krogu tudi prehitel. Druga pritožba pa je bila povezana z domnevnim kršenjem pravil Verstappna, ki naj bi prehiteval v obdobju, ko to ni bilo dovoljeno.

Obe pritožbi je vodstvo tekmovanja nekaj ur po končani dirki zavrnilo, tako da je obveljal vrstni red ob prihodu na cilj; prvi je bil Red Bullov Verstappen, drugi Mercedesov Hamilton, tako da je Nizozemec prvič v karieri osvojil naslov prvaka, Britanec je ostal pri sedmih.

Mercedes je po zavrnjenih pritožbah napovedal, da razmišlja o vložitvi novih. Kot so zapisali na spletni strani, so imeli v ekipi 96 ur časa, da to storijo ali pa se možnosti pritožbe odpovejo. Danes dopoldne pa je nemška ekipa sporočila, da se ne bo več pritožila.

The reason we protested the race result on Sunday was because the Safety Car regulations were applied in a new way that affected the race result. pic.twitter.com/x8Tq4bNhHU — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 16, 2021

"Odpovedujemo se pritožbi. Skupaj z Lewisom smo skrbno preučili, kako se bomo odzvali. S prvo pritožbo smo branili športno poštenje. Zdaj smo s krovno zvezo Fia v odprtem dialogu ustvarili možnost za natančno določena pravila v prihodnje, tako da bodo dirkači vedeli, po katerih se ravnajo. Veseli nas, da so zraven povabili še moštva in dirkače," so sporočili iz Mercedesa.

Mercedesovo današnje sporočilo je sledilo sredini objavi krovne zveze Fia, da bo preiskala, kaj se je dogajalo v zadnjem krogu dirke v Abu Dabiju, z analizo pa želi doseči, da se morebitne napake ne bi več ponavljale v prihodnosti.

Mercedes je danes obenem tudi čestital Vertsappnu za osvojeni naslov: "Radi bi izrazili spoštovanje za tvoje dosežke v tej sezoni. Poskrbel si za res epski boj za prvaka. Max, čestitamo ti in se že veselimo, da se bomo naslednjo sezono spet borili s teboj na stezi."

Team Statement - Abu Dhabi Grand Prix pic.twitter.com/tgrBjrNkcz — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 16, 2021

