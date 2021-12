Uresničili načrt, ki so ga spisali pred sedmimi leti

Najmlajši zmagovalec dirke formule 1 je zdaj postal še svetovni prvak. Četrti, ki mu je uspelo in ki je mlajši od 24 let. Načrt, ki ga je Red Bull spisal leta 2014. Max Verstappen.

Nekateri so dvomili o njem, češ da je je preveč nepremišljen, a je z agresivno vožnjo in levjesrčnostjo premagal najuspešnejšega voznika formule 1 vseh časov. "Neverjetno smo ponosni na Maxa. Je še mlad fant, ki živi svoje sanje. Pomeril se je z enim najboljših vseh časov, s statistično najuspešnejšim dirkačem. Grizel je na prav vsaki dirki in odpeljal vrhunsko sezono," je veličino Nizozemčevega uspeha poudaril vodja Red Bullove ekipe, Christian Horner. Je prvi Nizozemec, ki je postal svetovni prvak formule 1.

Tekmovalnost, a veliko obojestransko spoštovanje tudi po končani bitki. Foto: Guliver Image Tako kot je pred 15 leti 24-letni Fernando Alonso prekinil vladavino 36-letnega Michaela Schumacherja, je zdaj 24-letni Max Verstappen to storil s 36-letnim Lewisom Hamiltonom. "Lewisa zelo spoštujem. Vesel sem, da mi je uspelo po težki sezoni z zelo težko bitko z Mercedesom in Lewisom. Nočem biti aroganten, a mi je v veliko zadovoljstvo, da sem premagal prav njega." Čeprav mu ni bilo lahko, mu je Britanec med prvimi čestital. V slogu pravega šampiona tudi v prvi izjavi za javnost: "Velike čestitke Maxu in njegovi ekipi." Pritožbi, ki ju je po dirki vložil Mercedes in so ju komisarji zavrnili, sta bili potezi vodje ekipe Tota Wolffa iz obupa. Wolff poraza ni prenesel pokončno kot Hamilton, pa čeprav je Mercedes še osmič zapored osvojil konstruktorsko lovoriko.

Oče spisal pot do F1, Red Bull do naslova prvaka

Kar ni uspelo očetu, je sinu. Foto: Guliver Image Oče Jos Verstappen, ki je tudi sam veljal za drznega, a ne tako uspešnega dirkača formule 1, je sina Maxa v gokart posedel pri njegovih štirih letih. Ko je imel 15 let, leta 2013, je osvojil svetovni naslov v najvišji kategoriji kartinga (KZ1). Z očetom sta takrat sanjala, da bi nekega dne dirkal v formuli 1. Pod svoje okrilje sta ga vabila tako Mercedes kot Red Bull, a je podobno kot Sebastian Vettel pred njim izbral Red Bullovo mecenstvo. Z njimi je v sezoni 2014 osvojil tretje mesto v evropskem prvenstvu formule 3. In že za naslednjo, čeprav ni izpolnjeval vseh zahtev, dobil superlicenco za dirkanje v formuli 1. Tako Red Bull kot FIA in vodstvo tekmovanja sta ga videla kot naslednjega velikega zvezdnika, prvaka kraljice avtomotošporta. Novi zlati deček formule 1.

A young boy with a dream... now champion of the world 💪#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/Luo3GhJart — Formula 1 (@F1) December 12, 2021

Star vsega 17 let in 166 dni je na VN Avstralije 2015 odpeljal prvo dirko formule 1. Bil je najmlajši v zgodovini. Dva tedna pozneje je postal najmlajši v zgodovini z osvojeno točko. Leto pozneje na svoji debitantski dirki z Red Bullom (pred tem je dirkal za Toro Rosso) pa še najmlajši zmagovalec dirke. Na VN Španije 2016 je štel 18 let in 228 dni. Načrt je bil, da postane tudi najmlajši svetovni prvak, a se ta v letih premoči Mercedesa in Hamiltona ni uresničil. Pa vendarle: prvi naslov je osvojil še vedno zelo mlad, pri 24 letih. "Presrečen sem, tako kot tudi Christian in Helmut Marko, ki sta mi zaupala in me leta 2016 posadila v Red Bullov dirkalnik. Naš cilj je bil, da osvojimo prvenstvo, in zdaj nam je uspelo."

Foto: Guliver Image

Najmlajši svetovni prvaki formule 1:



Sebastian Vettel (Red Bull, 2010) - 23 let in 133 dni

Lewis Hamilton (McLaren, 2008) - 23 let in 300 dni

Fernando Alonso (Renault, 2005) - 24 let in 57 dni

Max Verstapppen (Red Bull, 2021) - 24 let in 73 dni

Emerson Fittipaldi (Lotus, 1972) - 25 let in 273 dni

"Dosegel sem vse. Kar še bom, bo bonus."

Foto: Guliver Image Osvojiti naslov z zmago v zadnjem krogu na zadnji dirki sezone, ko prehitiš sedemkratnega svetovnega prvaka in zmagovalca 103 dirk formule 1, je še toliko slajše. Pa še ves zadnji del dirke ga je grabil krč. "Seveda bom dirkal še naprej, a zdaj sem v formuli 1 dosegel vse. Vse, kar še bom, bo samo bonus," se je na dirkališču Jas Marina po 10. zmagi v sezoni in 20. v karieri, ki mu je prinesla prvi naslov, smejalo Nizozemcu.

Letos je imel prvič dirkalnik, ki je bil večji del sezone hitrejši od Mercedesa. Če mu ne bi v Azerbajdžanu razneslo pnevmatike, ko je vodil, in če ne bi odstopil na VN Madžarske, bi naslov najverjetneje osvojil že nekaj dirk pred koncem prvenstva. Hamilton se je ob koncu sezone v igro za lovoriko vrnil s pomočjo novega pogonskega sklopa in treh zmag, ki si jih je priboril s svojimi najboljšimi vožnjami v karieri. Neposredna odločitev na zadnji dirki je bila pika na i najbolj dramatični sezoni v zadnjem desetletju.

"Upam, da bomo to počeli še 10, 15 let"

V Abu Dabiju je dosegel 10. zmago v sezoni, 20. v karieri. Foto: Guliver Image

Verstappen se dobro zaveda, da mu brez Red Bulla, Honde, dizajnerja Adriana Neweyja, drznejših taktičnih odločitev, pa Hornerja, ki je breme pritiska vzel na svoje pleče, ne bi uspelo. "Mislim, da vedo, da jih ljubim. Upam, da bomo to lahko počeli še 10, 15 let. Ni razloga za menjavo. Do konca kariere želim ostati z njimi." Korenita sprememba dirkalnikov lahko v prihodnji sezoni obrne razmerja moči, a z Neweyjem in njegovimi sodelavci ima Verstappen najboljše možnosti, da ostane na vrhu.

Naslov prvaka si je zares zaslužil

"Dirka je bila pravi vrtiljak čustev," je po VN Abu Dabija dejal Horner. Po slabem štartu je najprej Verstappnu z ogorčenim bojem s Hamiltonom pomagal ekipni kolega Sergio Perez, ob koncu dirke so izkoristili varnostni avto in to, da so bili v vlogi izzivalca in niso imeli z dodatnim postankom česa izgubiti. Z novimi pnevmatikami so lahko le pridobili. In so. Naslov prvaka med dirkači, ki največ šteje. "Ko pogledate celotno prvenstvo, vseh 22 dirk, je bil Max res izjemen. Nekajkrat je imel smolo, a je ostal zbran, dirkal je s srcem, pokazal vse svoje znanje, odločnost in si je naslov zares zaslužil," je poudaril Horner.