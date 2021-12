Mercedes vložil dve pritožbi, obe zavrnjeni

Mercedes je takoj po dirki vložil protest na razplet dirke. In sicer so mnenja, da je prišlo do dveh kršitev pravil (člena v pravilih 48.8 in 48.12). Verstappnu očitajo, da je v 12. zavoju predzadnjega kroga, ko je bil na stezi še varnostni avto, za nekaj centimetrov zapeljal mimo Hamiltona. Druga pritožba se nanaša na spuščanje zaostalih za krog mimo najhitrejših v predzadnjem krogu. Direktor dirke je to ukazal peterici, ki je bila med Hamiltonom in Verstappnom (Norris, Alonso, Ocon, Leclerc in Vettel), ne pa tudi tistim, ki so bili za Verstappnom (Ricciardo, Stroll, Schumacher). Prepričani so, da bi morali iti mimo vsi ali pa nihče. Če bi želeli iti vsi, bi varnostni avtomobil na stezi ostal tudi v zadnjem krogu in zmagal bi Hamilton. Če pa ne bi šel nihče, bi pa imel Verstappen v zadnjem krogu več dela, da bi prišel do zmage. Obe pritožbi so komisarji zavrnili. V pravilih ne piše, da morajo vsi (all) zaostali za krog mimo vodilnega, temveč nekateri (any).

Svetovni prvak Max Verstappen in šef ekipe Red Bull Christian Horner Foto: Reuters "Neverjetno. Ne vem, kaj naj rečem. To je noro. Ljubim te fante. To je najboljša ekipa. Z njimi želim ostati do konca kariere," se je svojega prvega naslova svetovnega prvaka veselil Max Verstappen (Red Bull). "Hvala tudi Checu. Odlično je dirkal. Končno sem imel tudi jaz nekaj sreče." Na štartu je sicer izgubil prvo mesto; pozneje mu je pomagal Sergio Perez (Red Bull), ki dirke ni končal; na koncu pa je za preobrat poskrbel varnostni avto. Nizozemec je Lewisa Hamiltona (Mercedes) prehitel v zadnjem krogu zadnje dirke sezone, ko ga je po umiku varnostnega avtomobila prehitel z novimi pnevmatikami. To je 24-letnikova 10. zmaga v sezoni in 20. v karieri. "Čestitke Maxu in njegovi ekipi. Tudi mi smo letos opravili dobro delo. V zadnjem delu sezone smo dali vse od sebe. Nismo se predali," je v prvi izjavi razlagal razočarani Britanec, ki pa je športno segel v roke novemu svetovnemu prvaku.

Končni vrstni red prvenstva: 1. Max Verstappen 395,5 točke

2. Lewis Hamilton 387,5

3. Valtteri Bottas 226

4. Sergio Perez 190

5. Carlos Sainz 164,5

6. Lando Norris 160

7. Charles Leclerc 159

8. Daniel Ricciardo 115

9. Pierre Gasly 110

10. Fernando Alonso 81

11. Esteban Ocon 74

12. Sebastian Vettel 43

13. Lance Stroll 34

14. Juki Cunoda 32

15. George Russell 16

16. Kimi Räikkönen 10

17. Nicholas Latifi 7

18. Antonio Giovinazzi 3

Brez točk: Mick Shumacher, Nikita Mazepin 1. Mercedes 613,5 točke

2. Red Bull 585,5

3. Ferrari 323,5

4. McLaren 275

5. Alpine 155

6. Alpha Tauri 142

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

Brez točk: Haas

Štart je dobil Hamilton

Štart VN Abu Dabija Foto: Reuters Po odličnem kvalifikacijskem krogu je bil Verstappen v prvi štartni vrsti pred Hamiltonom, a je osem metrov prednosti takoj zapravil. Slabo je speljal in Britanec je v prvi zavoj zapeljal na prvem mestu. Na koncu najdaljše ravnine je Nizozemec že v prvem krogu napadel, zelo pozno zaviral in Hamilton je moral zapeljati s steze, da sta se izognila trčenju. Voznik Mercedesa je sekal ta zavoj in se vrnil nazaj na prvo mesto pred dirkača Red Bulla. Komisarji so ocenili, da ne bodo posredovali ne zaradi poznega zaviranja ne zaradi sekanja zavoja. Na tretjem mestu je dirkal Perez, medtem ko je bil Valtteri Bottas (Mercedes) šele osmi in tako Hamilton znova ni mogel računati na pomoč moštvenega kolega.

Perez zadrževal Hamiltona

Lewis Hamilton se je moral zadovoljiti z drugim mestom na dirki in v prvenstvu. Foto: Reuters Mišljenje "naj dirkajo" so komisarji upoštevali tudi v 20. in 21. krogu. Hamilton in Verstappen sta prva od vodilnih zapeljala v bokse na menjavo pnevmatik in Britanec se je znašel na drugem mestu za novim vodilnim Perezom. Imel je osem sekund prednosti pred Nizozemcem. A ga je nato Mehičan agresivno zadrževal za sabo. To je bil pravi dirkaški dvoboj kolo ob kolesu, večkrat sta se prehitela. Vse je bilo čisto. Ko je Hamilton vendarle prišel na prvo mesto, pa je bil Verstappen že tik za njima. Ekipnega kolega je seveda takoj spustil predse. "Checo je legenda," je prek radijske zveze komentiral Verstappen.

Odstop Räikkönena na zadnji dirki kariere

Nesrečen konec Kimijeve kariere. Foto: Guliver Image Na polovici dirke, ko se je zdelo, da najboljša dva ne bosta več zapeljala v bokse, je imel Hamilton pet sekund prednosti pred Verstappnom. Medtem je v ozadju zavrtelo Kimija Räikkönena (Alfa Romeo). Rahlo je zadel v zaščitno ogrado in s poškodovanim krilcem zapeljal v bokse. A dirke ni več mogel nadaljevati. Tako je z odstopom končal svojo bogato kariero v formuli 1.

Dodatni postanek Red Bulla

Red Bulla sta zapeljala na dva dodatna postanka. Foto: Reuters V 36. krogu pa priložnost za preobrat. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) je pokvarjen dirkalnik parkiral ob stezi na nevarnem mestu in direktor dirke je poklical virtualni varnostni avto. Dirkači so morali za 40 odstotkov upočasniti. Hamilton je zapeljal mimo boksov, mehaniki Red Bulla pa so skočili v zadnjem hipu in Verstappen ter Perez sta zapeljala na dodaten postanek. Max je ostal na drugem mestu in izgubil le 14 sekund. Ker se je virtualni varnostni avto krog pozneje že končal, Lewis v bokse ni več mogel. Tako ga je 23 krogov pred ciljem z novimi pnevmatikami Max začel loviti. In z najhitrejšimi krogi začel zmanjševati zaostanek.

Še en Maxov postanek in prehitevanje v zadnjem krogu

Foto: Reuters Ni mu ga uspelo ujeti. Nato pa nesreča Nicholasa Latifija (Williams) pet krogov pred ciljem. In varnostni avto. Verstappen je še enkrat zapeljal po nove pnevmatike. Pri Mercedesu so se nadejali, da steze ne bodo očistili pravočasno, a so jo. Še več: v predzadnjem krogu je direktor dirke dovolil, da so zaostali za krog spustili Verstappna naprej. In v zadnjem krogu, ko se je varnostni avto umaknil, je Nizozemec takoj napadel Britanca in ga tudi prehitel. S 40 krogov starimi pnevmatikami Hamilton ni imel nobene možnosti. Red Bull je slavil Verstappnov prvi naslov prvaka, Mercedes je besnel nad direktorjem dirke.

Dramatičen razplet dirke in nepozabne sezone 2021.

