Dirkači formule 1 vas pozivajo: Cepite se! #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sezona formule 1 2021 se ta konec tedna končuje z VN Abu Dabija. Lewis Hamilton in Max Verstappen se potegujeta za naslov prvaka. Kljub pandemiji korona virusa so uspelo izpeljati 22 dirk. Je pa res, da zaradi pandemije v nekaj držav niso mogli. Tako že drugo letos zapored ni bilo nekaterih klasik formule 1, na primer VN Japonske v Suzuki in VN Avstralije v Melbournu.