Hamiltonu v sredo največja čast, ki jo lahko prejme športnik VB

Slednji je prvič postal svetovni prvak, Hamilton pa ostaja pri sedmih. Ravno po sedmem naslovu najboljšega v F1 je ob koncu lanskega leta Britanec pristal na posebnem seznamu prejemnikov viteškega naziva.

Uradno ga bo kot del britanskega prebivalstva zunaj združenega kraljestva - leta 2010 se je namreč preselil v Monako, - prejel na posebni proslavi v sredo v gradu Windsor v britanski prestolnici.

Hamilton je dolgo čakal na viteški naziv, na seznam pa ga je britanski premier imenoval po pritisku tamkajšnje javnosti v zadnjih letih. Po poročanju medijev so ga "spregledali" predvsem zaradi davčnih nepravilnosti, še piše dpa.

Dirkač Mercedesa je bil že leta 2008 odlikovan s posebnim redom za zasluge ob prvem osvojenem naslovu, takrat še z McLarnom, z viteškim nazivom pa bo od srede naprej znan kot Sir Lewis Hamilton. To je največja čast, ki jo lahko prejme športnik v Veliki Britaniji.

Nazive, ki jih predlaga britanski premier, so podelili tistim, ki so na domačih tleh dosegli vrhunske dosežke na različnih področjih, ter tistim, ki so se izkazali ter s tem služili in predstavljali kraljestvo v tujini.