"To so naredili, da so dobili dvoboj, za televizijo," je nespretno ravnanje direktorja dirke Michaela Masija komentiral Lando Norris. Besede, s katerimi se lahko strinjamo. Masijeva neodločnost in komunikacija Tota Wolffa in Christiana Hornerja prek radijskih zvez res nista bili na primerni ravni, smo pa zato dobili neposreden dirkaški obračun za naslov prvaka formule 1.

Horner in Verstappen Foto: Reuters Razplet zadnje dirke sezone bo še dolgo buril duhove. A ne toliko zadnji krog, ko je Max Verstappen (Red Bull) izkoristil, kar mu je bilo dano, in za zmago ter naslov prvaka prehitel Lewisa Hamiltona (Mercedes), temveč predzadnji krog in neodločnost direktorja dirke Michaela Masija. Najprej odločitev, da zaostalih za krog v času, ko je bil na stezi varnostni avto, ne spustijo naprej, nato odločitev, da peterico dirkačev med Hamiltonom in Verstappnom vendarle spustijo naprej, da bi lahko videli neposreden obračun med tekmecema za naslov. Zaradi tega je nato Mercedes tudi vložil pritožbo, a so jo komisarji zavrnili.

Razplet za infarkt

"Skoraj me je infarkt," je razplet dirke komentiral oblikovalec Verstappnovega dirkalnika Adrian Newey. "Dirka nam je že polzela iz rok. Potem pa se je zgodil varnostni avto. Imeli smo nekaj sreče. Brez njega nam ne bi uspelo. Seveda sem pristranski, a Max si je naslov zaslužil." Newey, ki se je podpisal že pod številne zmagovalne dirkalnike, je spomnil, da je imel Nizozemec to sezono kar nekaj smole. V Azerbajdžanu je odstopil, ko mu je razneslo pnevmatiko, na Madžarskem je bil deveti po nesreči v prvem zavoju, v Monzi in Silverstonu pa sta trčila s Hamiltonom, kar je vodilo k njegovemu odstopu. "Ko pomisliš na vso sezono, je bilo kar nekaj nesrečnih trenutkov. Osebno me najbolj žre Silverstone."

"Včasih te spustijo naprej, včasih ne"

Lando Norris Foto: Guliver Image Kako direktor dirke običajno ravna v takih primerih, znajo še najbolje povedati dirkači, ki so se že znašli v takem položaju. "Včasih te spustijo naprej, včasih ne. Verjetnost je 50 proti 50," iz izkušenj pove Lando Norris (McLaren). "Je pa bilo prvo sporočilo, da nas ne bodo spustili naprej. Mogoče so mislili, da ne bodo spustili vseh. Nato smo nekateri dobili obvestilo, da gremo lahko naprej. Tudi sam sem bil presenečen."

Podobno je po dirki razlagal tudi Fernando Alonso (Alpine): "Običajno lahko prehitimo zelo hitro, tokrat pa nismo dobili zelene luči. Dva kroga pozneje mi je inženir dejal, da vodilnega ne bomo prehiteli, da ne bomo menjali mest. Zavoj pozneje pa je zasvetila zelena luč. Rekel sem: 'Saj imamo zeleno luč?' In mi je odgovoril: 'Ja, ja, lahko greš naprej, sledi Norrisu.' Res je bila manjša zmeda." Zeleno luč za prehitevanje so dobili prepozno, se je strinjal tudi Sebastian Vettel (Aston Martin).

Za Verstappnom so bili še trije dirkači, ki so zaostajali za krog. Ti pa niso dobili dovoljenja, da bi prehiteli in se vrnili nazaj v krog za vodilnim. In zaradi tega Mercedesova pritožba. Med njimi je bil Daniel Ricciardo (McLaren): "Za zadnji krog sem tako dobil sedež v prvi vrsti. Tudi sam sem imel nove pnevmatike. Pomislil sem, ali bi ju prehitel. Ne, saj se šalim," je v svojem slogu razlagal Avstralec. "Po pravici povem, da sem bil brez besed. Ne vem, kaj naj si mislim."

Hamilton in Verstappen sta obračun za prvaka odločila v zadnjem krogu sezone. Foto: Guliver Image

Kot bi razplet spisal Netflix

Kar si danes misli večina, je povedal Norris. Bil je prvi od petih, ki so lahko zapeljali mimo Hamiltona in se vrnili v isti krog z vodilnim. "To so naredili, da so dobili dvoboj, to so naredili za televizijo. O tem, ali je bilo to pošteno, jaz ne morem soditi." Tako dramatična sezona se je morala končati s pravim dirkanjem, ne za varnostnim avtomobilom. In se je. Netflix pri montaži zadnjih dveh epizod naslednje, četrte sezone dokumentarne serije Drive to Survive ne bo imel veliko dela. Že po VN Savdske Arabije so se nekateri šalili, da lahko samo zmontirajo vrhunce dirke in posnetke radijskih pogovorov.

Neodločnost direktorja, neprimerna komunikacija šefov ekip

Pred dirko športni pozdrav Wolffa in Hornerja, po dirki je Wolff odvihral. Foto: Guliver Image Madež na razplet sezone meče komunikacija. Odkar v prenosih dirk predvajajo radijska sporočila ekip in zdaj tudi direktorja dirke, imamo vpogled v zakulisno dogajanje. A na zadnjih dveh dirkah so bili tako Michael Masi kot Toto Wolff in Christian Horner, vodji Mercedesa in Red Bulla, nekoliko neprofesionalni. Najprej v Savdski Arabiji barantanje za kazen Verstappnu ob prehitevanju zunaj steze, tokrat v Abu Dabiju kričanje Wolffa in Hornerja, da bi dosegla vsak svoje. Obenem neodločnost Masija, ki to funkcijo opravlja od lani. Ni prvič, da številni govorijo, da pogrešajo nekdanjega dolgoletnega direktorja Charlieja Whitinga, ki je v "paddocku" veljal za pravo avtoriteto.

"To je nesprejemljivo"

Michael Masi Foto: Guliver Image In zato po dirki na družabnih omrežjih vlada ogorčenje, sicer večinoma Britancev, nad delom direktorja dirke. Najostrejši je bil dirkač Williamsa, ki bo v naslednji sezoni v Mercedesu zamenjal Valtterija Bottasa. George Russell je tako zapisal: "To je nesprejemljivo. Max je absolutno fantastičen dirkač, ki je imel izjemno sezono. Do njega gojim izključno veliko spoštovanje, a kar se je zgodilo, je nesprejemljivo. Ne morem verjeti, kaj sem videl."

Max is an absolutely fantastic driver who has had an incredible season and I have nothing but huge respect for him, but what just happened is absolutely unacceptable. I cannot believe what we’ve just seen. — George Russell (@GeorgeRussell63) December 12, 2021

Wolff brez komentarja

Wolff je dirkališče v Abu Dabiju zapustil brez komentarja. Je pa Hamilton športno čestital Verstappnu in Hornerju. Red Bull se je na Mercedesov protest odzval z besedami, da so pač slabi poraženci. Da je bila to poteza iz obupa, je dejal Horner. Res je bila. A resnica je, da bi Red Bull na njihovem mestu storil enako. Oziroma če zaostalih za krog ne bi spustili naprej ali pa bi dirko končali za varnostnim avtomobilom, bi se nad razpletom pritožil Red Bull.