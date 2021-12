Sezona 2022 v formuli 1 pomeni novo dobo dirkalnikov. Ekipe so jih načrtovale in izdelovale že zadnjih nekaj mesecev. Očitno uspešno tudi Mercedes, pa čeprav se je še do nedavnega bojeval za obe lovoriki v letošnji sezoni. Na družabnih omrežjih so namreč objavili posnetek, kako so motor v dirkalniku W13 že poskusno zagnali. Šef ekipe Toto Wolff je slavnostni dogodek spremljal prek videoklica.

A new era of @F1 starts right here… 👊



Firing up our 2022 F1 car for the first time - the W13 is ALIVE. 🤩 pic.twitter.com/fphuaVp2dI — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 23, 2021

Na posnetku je vidnih le nekdaj detajlov dirkalnika, ki ga bodo uradno pokazali javnosti šele pred februarskimi testiranji. Ker bodo novi dirkalniki že na pogled drugačni, predstavitve že težko čakamo. Najverjetneje jih tudi konkurenca, zato bodo ekipe dirkalnike skrivale do zadnjega, do prvega testnega dne, kakšne skrivnostne rešitve pa morda na dirkalnike namestile šele zadnji testni dan. Za Mercedes bosta v novi sezoni dirkala Britanca Lewis Hamilton in George Russell.

Haas za razvoj dirkalnika žrtvoval sezono 2021

Medtem je ekipa Haas pod vodstvom šefa Güntherja Steinerja že uspešno prestala preizkus trčenja novega dirkalnika. Zadnjeuvrščeni v preteklem prvenstvu so sezono 2021 žrtvovali za izdelavo dirkalnika nove generacije, s katerim želijo vsaj v zlato sredino. Ameriška ekipa z močnim ruskim finančnim zaledjem je šasijo izdelala in testirala v italijanski tovarni Dallara. Za ekipo Haas bosta tudi v sezoni 2022 dirkala Mick Schumacher in Nikola Mazepin.

VF-22 preparations firmly on-track ahead of the 2022 season with our new chassis homologated ✅#HaasF1 pic.twitter.com/S4vR68Arso — Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 23, 2021

Prvi od dveh sklopov testiranj bo med 23. in 25. februarjem v Barceloni. Prva od predvidenih 23 dirk pa bo 20. marca v Bahrajnu. Ker ukrepi zaradi pandemije še naprej omejujejo potovanja po svetu, se sicer še lahko pojavijo spremembe v koledarju. Še posebej tretja dirka sezone, 10. aprila v Avstraliji, ostaja vprašljiva.