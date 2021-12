Šokantna izpoved: Običajen osemurni delovnik se ti zdi smešno kratek

Eden najbolj cenjenih novinarjev v svetu formule 1 Jonathan Noble je ta teden na motosport.com objavil daljšo izpoved mehanika ene od ekip, ki je sicer želel ostati anonimen. Razkril je, da najmanj 12-urni delovnik ob dirkaških koncih tedna vpliva na njihovo fizično in psihično zdravje. Razmere so se še dodatno zaostrile v zadnjih sezonah, ko se je koledar dirk razširil (letos jih je bilo rekordnih 22) in je vse več trojčkov dirk (tri dirke v treh zaporednih koncih tedna).

"Od srede pred dirko do nedeljske noči po dirki delamo najmanj 12 ur na dan. Kaj to pomeni, se zaveš šele, ko se vrneš v tovarno in imaš običajen osemurni delovnik, ki se ti zdi smešno kratek," razlaga anonimni mehanik. Najtežje pa je, da se to skoraj nikoli ne konča, saj sezona zdaj traja že od marca do decembra. Naslednjo sezono je načrtovanih 23 dirk. "Delati začneš takoj, ko prideš z letala. In to je običajno najbolj cenen polet, ko si zbasan v ekonomskem razredu in se bolj malo naspiš."

Po trojčku dirk so bili uničeni

Foto: Guliver Image Najhuje je bilo letos jeseni, ko so imeli v treh koncih tedna dirke v Mehiki, Braziliji in v Katarju. Večina mehanikov pa je iz Evrope (največ iz Velike Britanije). "Kombinacija groznih poletov v ekonomskem razgledu, poznejših terminov dirk in menjav časovnih pasov je pomenila, da smo bili uničeni. Utrujenost je grozna, grozna stvar. In ko si še tako dolgo stran od domačih, na poti, se počutiš tako osamljenega." Ko se v ponedeljek zvečer vrneš domov, posledice čutijo tudi tvoji domači, nadaljuje pripoved mehanik. "Odnosi trpijo. Ali si razdražen tudi v pogovoru s partnerjem ali pa imaš v mislih druge stvari. To ni pošteno do njih."

Od mehanikov, ki se dan in noč ukvarjajo z dirkalnikom, vrednem milijone evrov, je v formuli 1 veliko odvisnega. Še posebej od tistih, ki med dirko menjajo pnevmatike, kjer šteje vsega desetinka. Zato je še toliko težje razumeti, kako jih vodstvo ekip obravnava. "Nisi samo psihično utrujen, fizično si povsem izžet. Ob koncu sezone se pojavljajo tudi poškodbe. Pa ekipe za nas nimajo zdravnikov ali fizioterapevtov. Najlažje je, da nas napolnijo s protibolečinskimi tabletami. Nikakor nam običajni zdravniki ne bi dali, kar nam dajejo oni. Kdor ne želi jemati protibolečinskih tablet, se obrne k alkoholu."

Šefi ekip za mehanike nimajo posluha

Foto: Guliver Image Še dobro, da je vodstvo formule 1 pred leti s pravilnikom omejilo nočno delo v času dirkaškega konca tedna. Ekipe pravega razumevanja za mehanike namreč nimajo, vsaj ekipa tega mehanika ne. "Ko vodstvu omenimo, kako stresen in naporen je koledar v formuli 1, pač rečejo, da lahko odidemo, če nam ni všeč. To smo slišali tudi že od šefov ekip. Dokaz, kako nimajo stika z realnostjo. Kot da lahko mehanika zamenjaš kot žarnico. Če bo šlo tako naprej, bodo vse potisnili prek roba. Ne bodo več našli dobrih mehanikov, dobrih inženirjev, in šport bo zato nazadoval, saj za najboljše ekipe, za najboljše dirkače ne bo več najboljšega osebja." Iz nižjih tekmovanj pač ne morejo kar čez noč rekrutirati neizkušenih mehanikov. Stare generacije učijo nove generacije, razlaga neimenovani mehanik. "Formula 1 je na robu prepada."

Povprečno ekipa po sezoni izgubi dva ali tri mehanike. Anonimni mehanik iz te pripovedi trdi, da jih bo letos mnogo več. Dodaten stres so jim povzročili še pandemija, testiranja in karantene. Obenem so plače mehanikov ostale skoraj nespremenjene zadnjih 20 let. Ker formula 1 uvaja vse več omejitev proračuna za ekipe, so tarče prav že zdaj najmanj plačani mehaniki. "Zdaj je skoraj bolje, če delaš v formuli 2 ali formuli E za samo odtenek nižjo plačo, a imaš pol manj dirk."

Foto: Reuters

Ob krajšem koledarju dirk in višjem honorarju anonimni mehanik predlaga, da bi vsaj za daljše poti med dirkami organizirali bolj udobne polete in rotirali mehanike na dirkah. Ena od ekip je letos na posameznih dirkah spočila nekatere mehanike in to je pomenilo veliko razliko. "Največja stvar pa bi bila, če bi bili deležni večje empatije vodstva formule 1. Vsi to počnemo zaradi ljubezni do dirkanja, a na neki točki prideš do tega, da ima psihično in fizično zdravje prednost pred potrebami športa."