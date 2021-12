Latifi zaradi nesreče v Abu Dabiju prejel grožnje s smrtjo

Sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton je bil na dirki 12. decembra v vodstvu do šest krogov pred koncem. Če bi ostalo pri takem razpletu, bi premagal drugega Maxa Verstappna in si privozil osmi naslov.

Toda po trčenju Francoza v zaščitni zid je posredoval varnostni avto, Verstappen je šel še enkrat po nove pnevmatike, Hamilton pa je ostal na starih. Ko se je krog pred koncem varnostni avto umaknil, pred tem so po posredovanju vodstva dirke lahko vsi za krog zaostali dirkači prehiteli Britanca, je imel Nizozemec lahko delo. Z novimi pnevmatikami je prehitel Hamiltona in si privozil prvi naslov svetovnega prvaka v karieri.

Zdaj je Williamsov dirkač razkril, da je zaradi svoje vloge na dirki prejel, ob številnih žaljivkah na družbenih omrežjih, tudi grožnje s smrtjo.

"Takoj ko je padel zastor nad dirko, sem vedel, kaj se bo zgodilo. Najbrž bi bilo najbolje, če bi izbrisal svoja profila na Instagramu in Twitterju. Pa še telefon bi moral ugasniti," je sporočil Latifi.

"Ni me toliko presenetilo to, kar se je zgodilo. Sovraštvo, grožnje, žaljivke niso bile presenečenje, šokiral pa me je brutalni svet, v katerem živimo," je še dodal dirkač in omenil, da so bili med številnimi negativnimi zapisi tudi grožnje s smrtjo. Pojasnil je še, da lahko sprejme, da ga nekdo ne mara, vendar mu je nerazumljivo, da zaradi njegovih dejanj grozijo tudi njegovi družini ali prijateljem.

