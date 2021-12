Direktor dirk brez službe, slovo prizadetega Hamiltona?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Eno najbolj dramatičnih in zanimivih prvenstev formule 1 se je končalo z veliko črno piko. Nespretno ravnanje direktorja dirke v predzadnjem krogu VN Abu Dabija ter neprimerna komunikacija prek radijskih zvez šefov Mercedesa in Red Bulla bosta imela posledice. Formula 1 je letos dobila številne nove gledalce. Razplet sezone o poštenosti, katerega so številni podvomili, pa je zamajal njen ugled.

Foto: Guliver Image Mednarodna avtomobilistična zveza (Fia) bo podrobno preučila kontroverzne trenutke ob varnostnem avtomobilu in po potrebi bolj jasno napisala pravila, da se kaj podobnega v prihodnje ne bi več zgodilo. Ta obljuba je ekipo Mercedesa vsaj nekoliko pomirila, zato dodatne pritožbe na mednarodno športno razsodišče ne bo. Prvak je tako tudi uradno znan. Maxu Verstappnu so vsi čestitali, v četrtek je prejel pokal.

Michael Masi Foto: Guliver Image Jean Todt, ki zapušča položaj predsednika Fie, je dejal, da bodo razmislili o tem, da šefom ekip v prihodnje ne bi več dovolili pogovorov z direktorjem tekmovanja med samo dirko. Ta tako ne bi bil deležen pritiskov, kakršne sta na zadnjih dirkah nanj izvajala Toto Wolff in Christian Horner. Drugo vprašanje je, ali bo Fia Michaela Masija razrešila s položaja direktorja dirk. Pritiski, naj odstopi kar sam, so predvsem v angleški javnosti zelo glasni.

Angleški Express je že pisal, da bo Avstralca, ki je na tem položaju zamenjal pokojnega Charlieja Whitinga, Fia najverjetneje res odstavila s položaja. "Smo popolni? Nismo popolni. In zato sem naročil, naj se preuči dogajanje na zadnji dirki in pripravi izboljšave v pravilih," je na četrtkovem slavnostnem večeru Fie dejal Todt. Francoz je še povedal, da je Verstappen res z nekaj sreče osvojil naslov prvaka, a to ne pomeni, da si ga ni zaslužil. "Dobil ga je, kar si ga je zaslužil. Imel je izjemno sezono. V Silverstonu, Azerbajdžanu in Budimpešti gotovo ni imel sreče."

Masijeve odločitve Hamiltonu odvzele naslov

Odnos med Masijem in ekipo Mercedesa je najverjetneje nepopravljiv. Wolff je v četrtkovem pogovoru z novinarji tako dejal: "Nimam nobene želje, da bi govoril z Michaelom Masijem. Odločitve, ki jih je sprejel v zadnjih štirih minutah dirke, so Lewisu Hamiltonu odvzele zaslužen naslov prvaka. Zdaj je na potezi Fia, da odloči, kako se bo v prihodnje ravnalo v takih primerih."

Verstappen je iz rok Todta prejel pokala za prvaka formule 1. Foto: Guliver Image

Wolff ničesar ne očita Verstappnu, Mercedesova jeza je namenjena izključno direktorju dirk. "Max je zasluženo prvak. Dirkal je izvrstno, Red Bull pa je izjemen tekmec. Do njih imam veliko spoštovanje. Naša jeza nima nič z njimi." Wolff le želi, da formula 1 obdrži svojo integriteto, športnost in poštenost. "Fia se mora odločiti, kaj zdaj. Z njimi smo imeli v zadnjih dneh dober dialog. Prepričan sem, da bodo sprejeli pravilne odločitve, da se v prihodnosti takim stvarem izognemo."

"Upam, da bo Lewis dirkal še naprej"

Wolff se boji, da bi sedemkratni prvak končal kariero. Foto: Reuters

Če morebiten odhod Masija torej ne bo posebno presenečenje, pa bi bila lahko šokantna naslednja posledica. Slovo sedemkratnega prvaka Hamiltona. Britanski dirkač, ki je od srede uradno sir Lewis Hamilton, je prvi čestital Verstappnu, a Wolff trdi, da je še naprej zelo razočaran nad razpletom in da celo razmišlja o koncu kariere.

"Sprašuješ se, ali je sploh smiselno vlagati toliko potu, solz in krvi, da bi dosegel najboljše na stezi, če ti potem to nekdo vzame." Te bolečine ne bosta prebolela, trdi vodja Mercedesove ekipe. "Upam, da bo Lewis dirkal še naprej, saj je največji dirkač vseh časov. V prihodnjih tednih in mesecih bodo predelali, kar se je zgodilo. Mislim, da mu bo dirkaško srce reklo, naj nadaljuje, saj je na vrhuncu svojih zmožnosti."

Verstappen: Hamilton še lahko osmič postane prvak

"Moral bi pogledati nazaj na vse svoje dosežke. To bi mu moralo biti v tolažbo, obenem pa mu dati zagon za nadaljevanje zgodbe v formuli 1 in osvojitev osmega naslova svetovnega prvaka. To mu zagotovo lahko uspe," je o Hamiltonu v četrtek zvečer dejal novopečeni svetovni prvak Max Verstappen, ki ne verjame govoricam, da se bo 36-letni Britanec kmalu upokojil. "Mislim, da nima razloga, da bi se zdaj upokojil, kvečjemu nasprotno."