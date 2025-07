Telekom roaming: brez meja, brez stresa

Potovanja, počitnice, raziskovanja, odkrivanja … naša obzorja se širijo in bogatijo s spoznavanjem sveta. Svoja doživetja in izkušnje radi delimo s svojimi najbližjimi ali celo s svojimi sledilci in tehnologija nam omogoča, da to storimo praktično takoj. Stroški mobilnih storitev v tujini pa so lahko zelo visoki ali celo nepredvidljivi. Kako torej ostati v stiku, pošiljati sporočila ali prenašati podatke in hkrati ohraniti mirne živce ter finančno varnost?

Foto: Pexels

Z enim zakupom do brezskrbnega gostovanja

V Rijksmuseum vas popolnoma očara Rembrandtova Nočna straža, igranje nogometa z domačini na pesku slovite Copacabane vam razkrije drugačne razsežnosti tega športa, srečanje s slonom v Pattayi vas navda s spoštovanjem do teh veličastnih živali, v Zagrebu obiščete muzej selfijev in posnamete najboljši selfie tega leta – izkušnje, ki bi jih vsak želel deliti v trenutku dogajanja. Kaj pa stroški internetne povezave, klicev, sporočil v tujini?

Telekom Slovenije ponuja rešitve, ki so prilagojene današnjim uporabnikom – tistim, ki želijo biti povezani ves čas, ne glede na to, kje so.

Neomejen prenos podatkov na Hrvaškem in Balkanu, pa tudi dostopni paketi za ZDA, Švico in Združeno kraljestvo pomenijo, da lahko telefon uporabljate kot doma – brez skrbi, brez slabe volje.

Foto: Shutterstock

Hrvaška ali Balkan? Internet neomejeno

Za številne Slovence je Hrvaška še vedno najbolj priljubljena počitniška destinacija, mnogi pa imajo pri naših sosedih tudi vikende. Pri Telekomu Slovenije vam zakup HR-internet neomejeno za manj kot deset evrov mesečno omogoča brezskrben dostop do spleta.

Če se odpravljate širše po Balkanu, izberete zakup Balkan internet neomejeno, ki velja v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni gori, Severni Makedoniji, Albaniji in na Kosovu.

Foto: Shutterstock

ZDA, Švica, VB in Severna Irska – pokrito

Če potujete v ZDA, Švico, Veliko Britanijo ali Severno Irsko, vam Telekom Slovenije omogoča enostavno komunikacijo brez skritih stroškov. Na voljo so posebni zakupi z veliko količino prenosa podatkov, klicev in sporočil – prilagojeni prav tem državam.

Vse uredite hitro in preprosto prek aplikacije Moj Telekom, z jasnim zneskom že ob vklopu. Brez presenečenj na računu.

Na izbiro imate tri različne pakete – od občasne uporabe do neomejenega prenosa podatkov. Je prava izbira za vas paket ZDA, ZK in Švica – 7 ali morda ZDA, ZK in Švica – internet neomejeno? Odločitev je vaša, s Telekomom Slovenije boste ostali povezani kjerkoli ste.

Foto: Shutterstock

Gostujete pri vseh operaterjih

Vas bo pot zanesla v Andoro, Avstralijo, na Bahame? Ne glede na to, kje se znajdete, ste povezani. Telekomovi zakupi omogočajo gostovanje pri vseh razpoložljivih mobilnih operaterjih v izbrani državi, kar pomeni boljši signal in stabilnejšo povezavo. Izognili se boste tudi nepredvidenim stroškom, saj z vnaprejšnjim zakupom klicev, sms-ov in prenosom podatkov po vaši meri določite, kakšni bodo vaši stroški.

Naročniki mobilnih storitev lahko v Mojem Telekomu vklop izbranega zakupa načrtujete en mesec vnaprej. Optimizirajte svoj čas in vnaprej določite datum vklopa. V Mojem Telekomu so prikazane redne cene (brez morebitnih popustov), ki veljajo na dan vklopa. Menjava paketa lahko vpliva na vnaprej nastavljeni zakup (če zakup pri tem paketu ni omogočen).

Foto: Shutterstock

Ko je skrb odveč

Telekom je poskrbel tudi za dodatno zaščito – če se znajdete v tujini izven območja EU-tarife brez vklopljenega paketa, se vam ob prvi uporabi samodejno aktivira osnovni zakup, ki vas zaščiti pred visokimi stroški. Zakup omogoča 1GB prenosa podatkov. Brez posegov, brez skrbi.

Samodejni zakup Balkan ali Samodejni zakup Svet se samodejno vključi ob prvi porabi prenosa podatkov v omrežju tujega operaterja v izbranih državah in velja do konca obračunskega obdobja. Po porabi količin samodejnega zakupa in morebitnih dodatnih zakupov se pričnejo storitve zaračunavati po veljavnem ceniku gostovanja.

Ostanite povezani, ostanite brez skrbi

Sodobno gostovanje pomeni več kot le možnost telefoniranja. Gre za udobje, varnost in svobodo. In Telekom Slovenije s svojimi paketi gostovanja to prinaša – kamorkoli greste.