Pacient napadel zdravnico: "Zgrabil jo je za lase"

"Moški je prišel do zdravnice z namenom izdaje zdravniškega potrdila, ki ga je potreboval. Ker mu ga ni želela izdati, je začel nanjo kričati, jo prijel za roko in odrinil od sebe, nato pa s kraja odšel," so za omenjeni portal sporočili s PU Maribor.

Primer je sicer prvi opisal očividec. "Stopil je v čakalnico, kjer nas je bilo še kakšnih deset drugih. Stopil je v ordinacijo, nato smo zaslišali kričanje, v smislu, kako so zaposleni nesposobni. Zdravnica ga je vljudno odslovila z besedami, da bodo vse uredili, le naj si priskrbi zahtevano dokumentacijo," je za 24ur povedal očividec. Nato je moški "stopil proti njej in jo skušal udariti v glavo. A ker se ji je uspelo še pravočasno umakniti, jo je zgrabil za lase in začel lasati," je še povedal očividec. Zatem je priteklo še drugo zdravstveno osebje, moški pa je zbežal.

Tudi v ZD Ptuj so incident potrdili, dogodek so prijavili policiji, ta moškega še vedno išče. Ko ga bodo našli, mu bodo vročili plačilni nalog.

Zdravniška zbornica dogodek obsoja

V zbornici so zapisali, da so že stopili v stik z Zdravstvenim domom Ptuj in napadeni zdravnici ponudili vso strokovno in psihološko podporo.

Zbornica opozarja, da so zdravstveni delavci pogosto v vlogi posrednikov med težavami bolnikov in sistemskimi izzivi v zdravstvu, pri čemer pa nasilje nikakor ne more biti sprejemljivo sredstvo za dosego sprememb. "Kakršnokoli nasilje škodi vsem: ne le zdravniku, temveč tudi bolniku, ki s tem prekine odnos zaupanja, in nenazadnje tudi drugim ljudem v čakalnici, ki so prisiljeni biti priče stresnim prizorom," so poudarili.

Zdravniška zbornica Slovenije je ob tem spomnila, da so zaradi vse pogostejših fizičnih in verbalnih napadov na zdravstvene delavce lani skupaj z Zbornico zdravstvene in babiške nege ter Lekarniško zbornico Slovenije v državni zbor vložili predlog spremembe kazenskega zakonika. Predlog je predvideval uvedbo posebnega kaznivega dejanja napada na zdravstvenega delavca med opravljanjem njegovega dela, a med poslanci ni naletel na zadostno podporo.

"Želeli bi si, da bi se odločevalci bolj zavedali dragocenosti zdravstvenega kadra in ga zaščitili tako pravno kot tudi načelno v svojih javnih nastopih," so še zapisali v zbornici.

Odziv vodstva Zdravstvenega doma Ptuj STA še čaka.