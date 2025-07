Dom, ki vam odpira pogled: kako nastaja nova hiša z aluminijastimi okni Satler?

Svetloba kot temelj sodobnega doma

V moderni arhitekturi svetloba ni več le osvetlitev prostora – postala je gradnik razpoloženja, udobja in vizualne pretočnosti. V tej hiši bodo velike steklene površine odpirale dnevni prostor proti izjemnemu razgledu, kjer se bo kuhinja z dnevno sobo nadaljevala v zunanjo jedilnico in udobno pokrito teraso.

Takšen način življenja – brez ostrih prehodov med zunaj in znotraj – postaja vse bolj priljubljen. In prav pri tem pridejo do izraza prednosti aluminijastih rešitev Satler, ki omogočajo izvedbo velikih, stabilnih in estetsko dovršenih steklenih površin.

Kakovost brez kompromisov: Alu okna, ki sledijo trendom in vam ponujajo arhitekturno svobodo

Aluminij postavlja nove standarde sodobnega gradbeništva in zaradi svoje izredno visoke stabilnosti in nosilnosti omogoča individualne, obsežne rešitve s filigranskimi profili. Foto: Satler Lastnik je iskal rešitev, ki ne bo zahtevala kompromisov – ne pri videzu ne pri funkcionalnosti. Aluminijasti profili HEROAL, ki jih uporablja Satler, so znani po svoji izjemni stabilnosti, toplotni in zvočni izolaciji ter dolgi življenjski dobi. Posebna površinska obdelava Heroal Dur – 3S jih ščiti pred obrabo, vremenskimi vplivi in mehanskimi poškodbami.

Sistemi Satler omogočajo tudi minimalne okvirje in čiste linije, ki so značilne za sodobno arhitekturo, hkrati pa omogočajo personalizacijo – od barvnih odtenkov po RAL-lestvici do možnosti kombiniranja z drugimi materiali, kot sta les ali PVC.

Foto: Satler 30 let podjetja Satler, ki utira najnovejše trende v proizvodnji stavbnega pohištva Podjetje SATLER s tridesetletno tradicijo je poznano v Sloveniji in Avstriji po izdelavi in montaži stavbnega pohištva – oken in vrat, senčil in alu fasad, ter tudi po izdelavi notranjega in masivnega pohištva Lip SATLER. Povečanje povpraševanja kupcev po izdelkih stavbnega pohištva je zahtevalo širitev proizvodnjo prodajnega programa tudi na ALU stavbno pohištvo.

Foto: Satler Dom prihodnosti že danes

V tej hiši aluminijasta okna ne bodo zgolj funkcionalen element, ampak podaljšek načina življenja. Ko bodo drsna vrata odprta, se bo dnevna soba spremenila v prostor, kjer se bo jutranja kava pila z vonjem vrta in širokim razgledom, vsi, tudi otroci, pa se bodo brez ovir premikali med notranjostjo in zunanjostjo.

Zgodba te hiše je zgodba o prihodnosti bivanja – kjer so materiali izbrani premišljeno, z mislijo na dolgoročno udobje, in kjer vsaka podrobnost služi boljšemu življenju.

Satler: kakovost, ki gradi domove prihodnosti

Podjetje Satler okna in vrata že vrsto let sodeluje pri projektih, kjer so natančnost, estetika in zanesljivost ključnega pomena. Njihove ALU-rešitve so prisotne v številnih sodobnih stanovanjskih in poslovnih objektih, vedno z jasnim ciljem: omogočiti arhitektom in lastnikom svobodo ustvarjanja – brez tehničnih omejitev. Verjamejo v preseganje meja – vsak izdelek in storitev nosi s seboj zavezo k boljšemu bivanju, spoštovanju okolja in dolgoročni kakovosti. Od skromnih začetkov leta 1963 je podjetje zraslo v enega vodilnih domačih proizvajalcev, ki ostaja zvest načelom družinskega podjetja: zanesljivosti, natančnosti in izdelkom, ki nosijo podpis slovenske kakovosti in trajajo več kot eno generacijo.

Foto: Satler