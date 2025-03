Masivno pohištvo se vrača v naše domove: to štajersko podjetje pri tem postavlja trende

Obstaja veliko slovenskih domov, ki so čez leta doživeli številne spremembe – prenove, nove sloge in prilagoditve življenjskemu ritmu. A kljub vsem preobrazbam v marsikaterem od njih ostaja ena stalnica: pohištveni kosi podjetja Satler , ki dajejo domu dušo in duši dom. Njihova kakovost, vzdržljivost in brezčasen dizajn dokazujejo, da pravo pohištvo ni le del opreme, temveč del družinske zgodbe, ki se prenaša iz generacije v generacijo. Kdor ima pohištvene kose podjetja Satler, bo razumel. Zakaj so tako posebni in kje so glavne prednosti masivnega pohištva? Zakaj masivno pohištvo postaja nov trend v opremljanju domov in zakaj boste ob spoznanju njegove prednosti, iverne plošče pustili ob strani?

30 let podjetja Satler, ki utira najnovejše trende v proizvodnji masivnega pohištva

Ko opremljamo dom, si želimo nečesa več kot le lep videz – iščemo pohištvo, ki združuje kakovost, trajnost, vzdržljivost in občutek domačnosti. Prav tu izstopa Satler, slovenski proizvajalec, ki že 30 let utira pot ter najnovejše trende v proizvodnji masivnega pohištva. Kljub temu da je njihovo podjetje v Sloveniji in Avstriji dokaj poznano po izdelavi in montaži stavbnega pohištva – oken in vrat, ogromno kupcev še vedno ne ve, da izdelujejo tudi notranje pohištvo. Od leta 2013 ustvarjajo otroško in mladinsko tipsko pohištvo, od leta 2022 tudi tipske spalnice, letos pa so dodali še pohištvo za jedilnice in dnevne sobe. Da bi sledili povpraševanju in novim trendom, nenehno širijo proizvodnjo, izboljšujejo tehnološke procese ter razvijajo inovativne rešitve, ki kupcem ponujajo še več možnosti za kakovostno opremo doma.

Izdelujejo tudi kuhinje, svojo pozicijo v tem segmentu so nedavno še dodatno utrdili z novo linijo Noni, ki prinaša svežino v opremo jedilnic in dnevnih sob, ter z mizo Essentia, ki so jo posebej razvili za sejem Design District v Rovinju. Na tem prestižnem dogodku so prejeli nagrado za najboljšega mednarodnega razstavljavca ter priznanje za izjemen dizajn mize Essentia, kar potrjuje njihovo zavezanost estetiki, kakovosti in inovacijam.

"Specialisti" za izdelavo pohištva iz masivnega lesa Satler je specializiran za izdelavo pohištva iz masivnega lesa, kar jih razlikuje od večine proizvajalcev, ki uporabljajo iverne plošče, MDF ali furnir. Vsak kos njihovega pohištva narejen iz masivnega lesa pomeni, da ni le estetsko dovršen, temveč tudi izjemno obstojen – z vami bo ostal dolga leta. Masiven les je naraven, trajnosten in izjemno obstojen material, ki zagotavlja dolgotrajno kakovost, estetsko dovršenost ter edinstven občutek topline v vsakem domu. Preverite njihovo ponudbo in odkrijte kakovost masivnega lesa na www.lip-satler.si ali obiščite njihov salon v Mariboru. Preverite njihovo tipsko ponudbo pohištva na www.lip-satler.si ali obiščite njihov salon v Mariboru. Odprti so tudi za izdelavo pohištva iz masivnega lesa po meri.

Edinstvene linije masivnega pohištva Satler

Satler s svojimi skrbno oblikovanimi kolekcijami ponuja širok asortiman masivnega pohištva, ki ustreza različnim potrebam in okusom. V ospredje postavljamo štiri izjemne linije, ki združujejo brezčasen dizajn, vrhunsko obdelavo in trajnost. Ne glede na to, ali iščete edinstveno jedilniško mizo, prestižno spalnico ali funkcionalno opremo za otroško sobo, vsaka kolekcija prinaša nekaj posebnega.

Miza Essentia – nagrajen dizajn za prestižne ambiente Iz masivnega lesa nastaja tudi dizajnerska in ekskluzivna miza Essentia, izdelana iz orehovega lesa, ki je kot že omenjeno prejela nagrado za najboljši dizajn na prestižnem sejmu Design District v Rovinju, predvsem pa je namenjena kupcem, ki si želijo nekaj več. S svojim dovršenim videzom in vrhunsko izdelavo je popolna izbira za moderne domove, hotelske sprejemnice, protokolarne objekte in poslovne prostore, kjer želijo lastniki ustvariti močan vtis na goste.

Linija pohištva NONI – popolna eleganca jedilnice in dnevne sobe NONI je kolekcija masivnega pohištva, zasnovana za jedilnice in dnevne sobe, kjer se združujejo estetika, funkcionalnost in toplina hrastovega lesa. S svojim dovršenim dizajnom se odlično poda tako v klasične kot moderne interjerje. Osrednji kos te kolekcije je raztegljiva jedilna miza NONI, izdelana iz masivnega hrastovega lesa. S preprostim mehanizmom za raztegovanje omogoča prilagodljivost in udobje pri različnih priložnostih, od intimnih družinskih večerij do večjih srečanj s prijatelji.

Linija pohištva Unikat – prestižna spalnica iz masivnega hrasta Za vse, ki si želijo spalnice z edinstvenim značajem, je tukaj linija Unikat. Masivni hrast v kombinaciji s skrbno izbranimi detajli ustvarja prostor, ki izžareva mir, eleganco in naravno harmonijo. Osrednji kos te linije je postelja Unikat, ki s svojo robustno konstrukcijo in prefinjenimi detajli zagotavlja udobje ter estetsko dovršenost. Postelja je na voljo v dimenzijah 160x200 in 180x200 centimetrov, prilagojena različnim potrebam uporabnikov. Poleg postelje kolekcija vključuje tudi nočno omarico, omaro in predalnik. Vsi so izdelani iz hrastovega lesa v rustikalnem slogu, kar prostoru doda pridih domačnosti in elegance.

Otroška postelja Retro – brezčasna eleganca iz masivnega hrasta Za starše, ki želijo svojim otrokom zagotoviti kakovostno in varno spalno okolje, je otroška postelja Retro podjetja Satler odlična izbira. Izdelana je iz masivnega hrastovega lesa, kar zagotavlja trpežnost in dolgo življenjsko dobo. Naravna olja Helios, uporabljena pri obdelavi, poudarjajo lepoto lesa in zagotavljajo varno površino za otroke.​ Postelja Retro se ponaša z brezčasnim dizajnom, ki se harmonično zlije z različnimi stili notranje opreme, od klasičnih do sodobnih. Njena robustna konstrukcija zagotavlja stabilnost, hkrati pa naravni materiali ustvarjajo prijetno in toplo vzdušje v otroški sobi.

Masivno pohištvo kot nov trend: Trajnostna eleganca za sodoben dom

Zakaj izbrati katerega izmed predlaganih pohištvenih kosov? Tudi zaradi tega, ker smo v zadnjih letih pri opremljanju domov priča pravi revoluciji – vračanju k naravnim materialom in trajnostnim rešitvam. Naši predniki so že od nekdaj cenili les zaradi njegove topline, trajnosti in pozitivnega vpliva na počutje, danes pa se to znanje ponovno prepleta s sodobnimi trendi. Mlajše generacije se vse bolj zavedajo pomena povezanosti z naravo ter raziskujejo prednosti, ki jih ti materiali prinašajo, tako v estetskem kot v zdravstvenem smislu.

Masivno pohištvo se kot simbol kakovosti, brezčasne elegance in trajnosti vse bolj uveljavlja v sodobnih interjerjih.

Ko boste prepoznali prednosti masivnega pohištva, ne boste nikoli več kupili iverke!

Obstaja mnogo razlogov, zakaj se vse več ljudi odloča za masivno pohištvo in zakaj ne boste nikoli več kupili iverke, ko boste prepoznali prednosti masivnega pohištva. Med najpomembnejšimi razlogi pa so vrhunska kakovost, dolga življenjska doba, estetska dovršenost, pozitiven vpliv na počutje in ekološka ozaveščenost.

Masivno pohištvo odlikujejo izjemna kakovost in dolga življenjska doba, unikaten videz in naravna estetika, hkrati pa je trajnostna in ekološko ozaveščena izbira, ki omogoča obnovo, prilagajanje ter pozitivno vpliva na zdravje in počutje. Foto: Satler

1. Prednosti masivnega pohištva za zdravje

Raziskave potrjujejo, da uporaba masivnega lesa v notranjih prostorih pozitivno vpliva na zdravje in počutje. Naravni les prispeva k boljšemu spancu, nižjemu srčnemu utripu in izboljšani koncentraciji, saj ustvarja prijetno, uravnoteženo bivalno okolje brez škodljivih snovi, ki jih lahko vsebujejo umetni materiali.

Posebej blagodejen vpliv ima cemprinov les (Pinus cembra), znan tudi kot švicarski bor. Raziskave avstrijskega inštituta Joanneum Research so pokazale, da eterična olja cemprinovega lesa upočasnjujejo srčni utrip, izboljšujejo kakovost spanca in zmanjšujejo stres. Njegov naravni vonj pomirja telo in duha ter prispeva k splošnemu boljšemu počutju. Masivno pohištvo, izdelano iz cemprina, gorskega bora in drugih kakovostnih naravnih materialov, oljeno z naravnimi premazi, omogoča zdrav in prijeten bivalni prostor, brez škodljivih emisij in kemikalij, ki jih vsebujejo sintetični premazi. Zato ni presenetljivo, da se vse več ljudi odloča za pohištvo iz masivnega lesa, ki ne le polepša dom, temveč prispeva tudi k boljšemu zdravju in kakovosti bivanja.

2. Izjemna kakovost in dolga življenjska doba

Masivno pohištvo slovi po svoji vzdržljivosti in trpežnosti. Za razliko od pohištva iz ivernih plošč ali drugih kompozitnih materialov, ki se sčasoma obrabijo in pogosto zahtevajo zamenjavo, je masivno pohištvo trajna naložba, ki lahko služi več generacijam. Les kot naravni material je izjemno močan in odporen na poškodbe, njegova življenjska doba pa se s pravilno nego meri v desetletjih ali celo stoletjih.

3. Unikaten videz in naravna estetika

Masivno pohištvo je edinstveno, saj vsak kos odraža naravno strukturo lesa s svojimi značilnimi letnicami, teksturo in barvnimi odtenki. Nobena miza, omara ali postelja ni povsem enaka drugi, kar daje prostoru pristnost in toplino. Zaradi svoje vsestranskosti se odlično poda tako v klasične kot sodobne ambiente ter omogoča enostavno kombiniranje z različnimi stili notranje opreme.

4. Ekološka ozaveščenost in trajnostna izbira

V času, ko postaja trajnostna potrošnja vse pomembnejša, masivno pohištvo izstopa kot okolju prijazna izbira. Les je naraven, obnovljiv in biorazgradljiv material, še posebej ko izvira iz trajnostno upravljanih gozdov. Pri njegovi obdelavi se uporablja bistveno manj kemikalij in sintetičnih lepil v primerjavi z drugimi vrstami pohištva, kar zmanjšuje škodljive vplive na okolje ter hkrati prispeva k bolj zdravemu in prijetnemu bivalnemu prostoru.

5. Možnost obnove in prilagajanja

Ena največjih prednosti masivnega pohištva je njegova (že omenjena) dolga življenjska doba, ki jo je mogoče podaljšati s preprosto obnovo. Če se na površini pojavijo praske ali znaki obrabe, jih je mogoče z lahkoto obrusiti ter ponovno zaščititi z oljem ali lakom, kar pohištvu povrne prvotni videz. Stare kose lahko tudi prebarvamo ali prilagodimo novim potrebam, kar odpira številne možnosti za osvežitev prostora in dodatno prispeva k trajnostni uporabi.

Je masivno pohištvo prava izbira za vas? Masivno pohištvo ni zgolj estetska odločitev, modni trend, temveč naložba v kakovostno bivanje in trajnostno prihodnost. S svojo vzdržljivostjo, naravno lepoto in ekološko odgovornostjo presega kratkotrajne trende ter ustvarja prijeten in zdrav življenjski prostor. Poleg dolge življenjske dobe omogoča tudi obnovo in prilagajanje, kar pomeni, da se lahko pohištvo razvija skupaj z vašimi potrebami. Če želite v svoj dom vnesti toplino naravnih materialov, obenem pa podpirati trajnostno proizvodnjo in zmanjšati vpliv na okolje, je masivno pohištvo prava izbira za vas.