Kako do popolne fasade – od začetnega posveta do brezhibne izvedbe

Če ste med tistimi, ki se prvič intenzivno pripravljajo na izvedbo nove fasade, verjetno razmišljate o tem, kako zapleten in zahteven je celoten postopek izgradnje fasadnega ovoja. Z ustreznim znanjem in podporo naših strokovnjakov, ki razumejo vaše želje in potrebe, bo tudi najzahtevnejši projekt načrtovanja in izvedbe fasade postal bistveno bolj preprost.

Fasada za nas ni pomembna le z estetskega vidika, temveč pomeni ključno naložbo v naš dom. Da nam bo zagotavljala višjo kakovost bivanja, mora biti energetsko učinkovita in trajnostno grajena. V družbi JUB vam z nasveti naših strokovnjakov v vseh fazah gradnje fasade – od prvega posveta do zaključne izvedbe – ponujamo vso potrebno podporo in vam pomagamo sprejemati premišljene odločitve, ki vam bodo ob udobju bivanja prinesle še druge dolgoročne koristi.

Načrtovanje in svetovanje

Foto: AdobeStock/JUB

Ko se odločate za novo fasado, je treba predhodno dobro poznati specifične zahteve vašega objekta. JUB-ovi strokovnjaki vam bodo že ob prvem posvetu pomagali oceniti lego objekta, klimatske vplive in strukturo zidov, kar so odločilni dejavniki za izbiro ustreznega izolacijskega sistema. Z analizo in izračuni v JUB zagotavljamo, da bo vaša fasada ne le estetska, ampak tudi učinkovita in trajna.

Izbira pravega fasadnega sistema

Foto: JUB

S fasadnimi sistemi JUBIZOL boste izbrali optimalno rešitev za svoj dom. Neustrezna fasada lahko povzroči številne težave, kot so toplotne izgube ter pojav vlage in plesni, kar negativno vpliva na udobje bivanja in zvišuje stroške ogrevanja. S sistemi JUBIZOL, ki ustrezajo najvišjim evropskim standardom, boste poskrbeli za dolgoletno zaščito svojega doma in izboljšali njegovo energetsko učinkovitost.

Zagotovljena kakovost in do 25-letna garancija Fasadne sisteme JUBIZOL odlikujeta časovna obstojnost in dolga življenjska doba, kar velja tudi za najzahtevnejše po­goje uporabe, zato zagotavljamo do 25-letno garancijo ter dolgoročno in premišljeno naložbo v toplotnoizolacijski sistem JUBIZOL.

Brezskrbna izvedba

Foto: JUB

Izvedba načrtovane fasade se začne takoj po izbiri ustreznega fasadnega sistema. Z JUB-ovo strokovno ekipo bo vaš projekt potekal gladko in brez zapletov. Izkoristite lahko namreč podporo arhitektov svetovalcev, izdelavo brezplačne barvne študije objekta, svetovanje tehničnega svetovalca, pomagamo pa vam tudi pri izbiri pravega izvajalca, kar bo zagotovilo visoko kakovost končnega rezultata.

Obnova obstoječe ali postavitev nove fasade je ključen korak k izboljšanju kakovosti bivanja, energetski učinkovitosti in vrednosti vašega doma. S podporo družbe JUB in izbiro sistemov JUBIZOL bo projekt potekal brez težav, končni rezultat pa bo estetsko dovršena, trajnostna in energetsko učinkovita fasada, ki bo vašemu domu zagotavljala udobje in varnost še vrsto let.