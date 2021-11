Prvi Kitajec v formuli 1. Krut šport, ko odloča denar.

Zapolnjen je še zadnji sedež za sezono 2022 v formuli 1, ki se začne 20. marca z VN Bahrajna. Potem ko so propadli pogovori o prevzemu ekipe Alfa Romeo (potencialni kupec je bila ameriška družina Andretti), je zdajšnji lastnik (švicarski investicijski sklad) voznika poiskala na marketinško zelo zanimivem trgu − na Kitajskem. Ob Fincu Valtteriju Bottasu bo v Alfi Romeo sedel 22-letni Guanju Džou. Postal bo prvi Kitajec z rednim sedežem v kraljici avtomotošporta.

Džou je v Avstriji letos odpeljal en prosti trening z Alpinom. Foto: Guliver Image Gre za trenutno drugouvrščenega v formuli 2. Zaostaja samo za Avstralcem Oscarjem Piastrijem. Oba sta člana dirkaške akademije ekipe Alpine. Džou je letos z Alpinom odpeljal en prosti trening v Avstriji, tako da nekaj malega izkušenj s formulo 1 že ima. Zakaj je dobil prednost pred Piastrijem, ki je sicer dve leti mlajši? Ker lahko kitajski voznik prinese v ekipo nova sponzorstva. To je priznal sam vodja ekipe Alfa Romeo, Frederic Vasseur. Pa tudi zato, ker se Alpine ni pripravljen odreči Piastriju, ki bi lahko leta 2023 zamenjal Fernanda Alonsa, če se Španec takrat odloči za konec kariere. Piastrija so že potrdili za svojega rezervnega voznika za 2022 in bo dobil priložnost na kakšnem od prostih treningov.

Dirkaška zasedba za sezono 2022:



Mercedes: Lewis Hamilton in George Russell

Red Bull: Max Verstappen in Sergio Perez

Ferrari: Charles Leclerc in Carlos Sainz

McLaren: Lando Norris in Daniel Ricciardo

Alpine: Fernando Alonso in Esteban Ocon

Alpha Tauri: Pierre Gasly in Yuki Tsunoda

Aston Martin: Sebastian Vettel in Lance Stroll

Williams: Alex Albon in Nicholas Latifi

Alfa Romeo: Valtteri Bottas in Guanju Džou

Haas: Nikita Mazepin in Mick Schumacher

Navijal za Alonsa, zdaj bo dirkal proti njemu

"To je zgodovinski trenutek za kitajski avtomotošport. Od malega sem sanjal, da bi v športu, ki ga obožujem, prišel čim višje. Zdaj so se mi sanje uresničile," je ob podpisu pogodbe povedal Džou. Na družabnih omrežjih se je pojavila njegova fotografija iz leta 2005, ko je imel šest let in je prvič obiskal dirko formule 1. Navijal je za Alonsa. "Je zelo talentiran voznik, kar kažejo njegovi rezultati v formuli 2. Mi mu bomo pomagali, da bo njegov talent še bolj prišel do izraza," ga je s presežniki opisal Vasseur.

Brez sedeža je ostal Giovinazzi

Od formule 1 se poslavljata Giovinazzi in Räikkönen. Foto: Reuters Brez sedeža za naslednjo sezono je tako ostal 27-letni Antonio Giovinazzi. Italijan je za Alfo vozil tri sezone. Na začetku kariere ni navdušil, letos je pokazal nekaj več. Sicer je bil na kvalifikacijah boljši kot ekipni kolega Kimi Räikkönen, ki končuje kariero, a je na dirkah osvojil manj točk. Tri dirke pred koncem prvenstva je z eno točko 18., medtem ko je Finec z desetimi točkami 16. Giovinazzi se je v treh sezonah samo osemkrat uvrstil v prvo deseterico. Je pa res, da dirkalnik Alfe Romeo ni konkurenčen.

Giovinazzi je novico, da izgublja mesto v formuli 1, sprejel z velikim razočaranjem in tudi s prepričanjem, da je tako samo zato, ker Džou v ekipo prinaša več sponzorskih milijonov. "Veste, da vsi skušajo navezati poslovne stike s Kitajsko in to je najboljši način," je priznal Vasseur. "Formula 1 so čustva, talent, avtomobili, tveganje, hitrost. A ko odloča denar, je neusmiljena," je italijanski dirkač zapisal na Twitterju in dodal fotografijo malega Antonia. Ker je Giovinazzi član Ferrarijeve akademije, mu bo ta že našel mesto rezervnega voznika v eni od ekip ali voznika v kakšnem od tekmovanj s športnimi avtomobili.