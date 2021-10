Legendarno ime Andretti znova v formuli 1?

Ameriški velikani avtomotošporta si že leta želijo preboja v formulo 1, a poskusi doslej niso bili najbolj uspešni. Gene Haas, v Ameriki uspešni lastnik moštva v prvenstvu nascar, je leta 2015 kupil obubožano ekipo Marussia. V sezoni 2018 je Haas s Ferrarijevimi motorji sicer zasedel peto mesto med ekipami, letos so z Mickom Schumacherjem in Nikito Mazepinom povsem nekonkurenčni. Ob finančnih težavah je ameriškega v ekipi vse manj, večina pokroviteljev prihaja iz Rusije. Trdijo, da razvijajo dirkalnik za sezono 2022, ko računajo, da jim nov tehnični pravilnik lahko pomaga vsaj v sredino razpredelnice.

Michael Andretti Foto: Reuters Danes pa je po več ameriških dirkaških medijih (racer.com, motorsport.com), ki jih citira tudi Reuters, zaokrožila vest, da je v zadnji fazi pogovorov z lastniki nekdanjega Sauberja, zdaj ekipe Alfa Romeo, Andretti Autosport. Lastnik podjetja je nekdanji dirkač Michael Andretti, ki že vrsto let uspešno vodi moštvo v prvenstvu indycar. Leta 1993 je odpeljal eno sezono z McLarnom, na dirki v Italiji je bil tretji. Je sin svetovnega prvaka formule 1 iz leta 1978 Maria Andrettija. Ni skrivnost, da želi v kraljico avtomotošporta. Pred tedni, ko so prvič zaokrožile govorice, je za Reuters dejal: "Govoric in ugibanj je veliko. Že dolgo dolgo delam na tem, da prevzamem neko ekipo. Ko se bo ponudila priložnost, jo bom izkoristil. Ne morem pa še o ničemer govoriti."

Racer.com poroča, da se je Andretti pogovarjal tudi z lastniki Williamsa in Haasa, a so očitno najdlje v pogovorih prišli z lastniki ekipe Alfa Romeo oziroma podjetja Sauber Motorsport. Za mizo naj bi znova sedli konec meseca, ko bo na sporedu VN ZDA v Austinu.

Z ameriškimi lastniki tekmovanja, s prihajajočo novo ameriško dirko na koledarju (Miami) in tudi v ZDA zelo priljubljeno Netflixovo dokumentarno serijo Drive to survive iz zakulisja formule 1, med Američani zanimanje za to tekmovanje spet narašča.

Legendarni Mario Andretti na VN ZDA pred nekaj leti Foto: Reuters

Vodja ekipe Alfa Romeo Frederic Vasseur je moral v "paddocku" dirke za VN Turčije, ki poteka ta konec tedna v Istanbulu, odgovarjati tudi na vprašanja o govoricah o prevzemu ekipe. "Jaz sem vodja ekipe in nisem udeležen pri takšnih pogovorih. To je stvar delničarjev." Po umiku dolgoletnega lastnika ekipe Petra Sauberja je to leta 2016 prevzel švicarski investicijski sklad Longbow Finance S. A. in se dogovoril za sponzorstvo z Alfo Romeo, ki ekipi danes daje samo ime. S športom torej delničarji nimajo veliko povezave, tako da prodaja ne bi bila veliko presenečenje.

To sezono Alfa Romeo zaseda predzadnje, deveto mesto. Kimija Raikkönena, ki bo konec leta pomahal v slovo dirkanju, bo v naslednji zamenjal Valtteri Bottas. Andrettijev prevzem moštva, ki v avtomotošportu nekaj pomeni, bi ekipi dal nov elan.