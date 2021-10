Red Bull od leta 2023 s svojimi motorji v F1

Japonci, ki bodo tovarniški projekt F1 ustavili po koncu letošnje sezone, so sicer v izjavi za javnost sporočili, da bo leto 2022 tranzicijsko in da bodo Red Bullu ter Alpha Tauriju še naprej pomagali pri dobavi motorjev za prihodnjo sezono, poročajo za dirkaški šport specializirani mediji, med njimi tudi Autosport.

Pri Hondi, ki se je komaj leta 2015 vrnila v kraljevski avtomobilistični šport, so lani najavili konec poti v F1.

Popoln umik Honde šele po tranzicijskem obdobju

Kot pričakovano, pa bo Honda v zmanjšanem obsegu v F1 za eno leto podaljšala svoje dejavnosti, potem pa se dokončno umaknila. Leta 2023 pa bo Red Bull tako ob šasiji dirkalnika proizvajal še lastne pogonske agregate Red Bull Powertrains, so zapisali v izjavi za javnost iz avstrijsko-britanske ekipe.

We are pleased to announce an exciting new collaboration with @HondaRacingF1 after the 2021 #F1 season 🤝👇 — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) October 7, 2021

"Skupina Red Bull in koncern Honda bosta še naprej sodelovala pri številnih dirkaških dejavnostih v tranzicijskem obdobju 2022, programu mladih voznikov in trženjskih projektih. Pri Red Bull Powertrains pa bomo leta 2023 imeli pravico uporabiti vse Hondine računalniške podatke, kar se tiče motorja za leto 2022. Red Bull bo tako v celoti prevzel proizvodnjo motorja, tovarniško podpor ter dirkaške aktivnosti osebja," so sporočili iz moštva Red Bulla.

Ta konec tedna se bo Red Bull na VN Turčije predstavil v posebni izdaji:

The 𝗙𝗨𝗟𝗟 reveal 👋🇯🇵 Unveiling our very special livery for the #TurkishGP 🤍 pic.twitter.com/mcgQldasiH — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) October 7, 2021

Določeno število zaposlenih pri Hondinem dirkaškem oddelku v Veliki Britaniji bo tako prevzelo položaje v novem Red Bullovem oddelku, kar naznanja tudi dologotrajno zavezanost projektu F1 podjetja iz Milton Keynesa.

Red Bull bo še naprej tesno sodeloval s Hondinim dirkaškim oddelkom pri iskanju novih talentov, ki bi lahko postali nasledniki trenutno edinega japonskega dirkača v F1, Yukija Tsunode (Alpha Tauri), so pri Red Bullu še zapisali v izjavi za javnost.

Preberite še: