Tudi Lewis Hamilton bi dirkal za Ferrari

Lewis Hamilton razkriva, da ga italijanski navijači Ferrarija vsako leto vabijo v ekipo iz Maranella. "To so sanje, cilj vsakega dirkača," priznava zmagovalec stotih dirk.

Lewis Hamilton (Mercedes) je v nedeljo dosegel svojo stoto zmago v formuli 1. Sedemkratni svetovni prvak jih je 21 osvojil z McLarnom, ostale z Mercedesom. Star je 36 let in bo v kraljici avtomotošporta dirkal vsaj še dve sezoni. Nedavno je podaljšal pogodbo z Mercedesom. V zadnjih letih je sicer večkrat razmišljal o koncu kariere, a se je nato vselej premislil. Je pa zdaj v pogovoru za italijanski Sky Sports priznal, da je pred leti tudi sam, tako kot večina dirkačev, sanjal, da bi dirkal za ekipo Ferrari.

Foto: Reuters "Vsa leta, ko prihajam v Monzo, ko se srečujem s tamkajšnjimi navijači, jih slišim, da mi govorijo: Pridi k Ferrariju," razlaga britanski dirkač. "Ob teh pozivih mi je toplo pri srcu. Prav neverjetno, da nisem nikoli dirkal za Ferrari. To so sanje, cilj vsakega dirkača. A sam te priložnosti nisem nikoli imel in pravzaprav niti ne vem zakaj." Šest let je dirkal za McLaren, letos že deveto sezono za Mercedes. "Ferrariju želim vse dobro, ampak še naprej jim bo skušal preprečiti, da bi osvojili naslov svetovnega prvaka."

Navajen je srebrne in črne barve, a priznava, da mu je všeč tudi rdeča. "Ferrarijevi vozniki so vedno v prepoznavnih rdečih barvah. Sam imam doma dva cestna ferrarija. Tista lahko vozim, ne pa njihovega dirkalnika formule 1."

Največ zmag v formuli 1: 100 - Lewis Hamilton

91 - Michael Schumacher

53 - Sebastian Vettel

51 - Alain Prost

41 - Ayrton Senna

Hamilton lahko zmaga 120 dirk

Športni direktor formule 1 in nekdanji lastnik ekipe Ross Brawn napoveduje, da lahko Hamilton do konca kariere osvoji vsaj še 20 dirk. "Sto zmag je mejnik, za katerega smo mislili, da je nedosegljiv. Že 91 zmag Michaela Schumacherja se je zdelo nedosegljivih, a jih je Lewis dosegel. In zdaj še 100 zmag. Nič ga ne more ustaviti. Kdo ve, do kam lahko pride. Mislim, da 200 zmag ne bo dosegel, a vsaj še 20 jih lahko. Je zelo tekmovalen in motiviran." Samo letos sledi še sedem dirk, naslednja čez dober teden v Turčiji. Če znova postane prvak, bo to njegova osma lovorika. Še en rekord.